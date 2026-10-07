'달러 매각' 가짜뉴스 6개월 수사 종결…코인업자 등 11명 적발

▲ 경기남부경찰청 전경

중동발 경제 위기에 대응해 정부가 달러 환전을 규제하거나 강제로 매각하게 할 것이라는 '가짜뉴스' 확산 사태와 관련해 시중에 널리 유포된 '특정 허위 글'을 처음 만들어낸 작성자가 경찰에 붙잡혔습니다.경기남부경찰청 사이버수사과는 전기통신기본법 위반 등 혐의로 가상화폐(코인) 투자 홍보업자인 30대 프리랜서 A 씨 등 2명을 불구속 입건해 조사하고 있다고 오늘(7일) 밝혔습니다.이 사건은 지난 4월 구윤철 전 부총리 겸 재정경제부 장관의 고발로 시작됐습니다.당시 인터넷상에 "정부가 '긴급재정경제명령'을 발동해 달러를 강제로 매각하게 할 것"이라는 출처 불명의 허위 사실이 유포되자, 구 전 부총리는 "명백한 가짜뉴스"라며 관련 게시글 14건을 캡처해 경기남부경찰청에 고발장을 냈습니다.수사에 착수하고 유포자를 추적해 온 경기남부청이 이번에 검거한 A 씨는 지난 3~4월 자신의 SNS에 '달러 환전 규제' 등의 내용이 담긴 특정 허위 게시글을 최초로 만들어 유포한 혐의를 받습니다.A 씨는 구 전 부총리가 고발한 가짜뉴스의 최초 진원지는 아닌 것으로 파악됐습니다.조사 결과, 코인 등 투자 상품을 홍보하며 수익을 올리는 A 씨는 자신의 SNS 채널에 사람들을 끌어모으기 위해 자극적인 허위 글을 작성한 것으로 파악됐습니다.A 씨는 경찰 조사에서 "떠도는 풍문을 듣고 정보 공유 차원에서 글을 썼다"며 게시물 작성 사실을 인정했습니다.A 씨와 함께 입건된 나머지 1명은 단순 유포자인 일반 회사원인 것으로 확인됐습니다.이에 따라 경기남부청이 이번 가짜뉴스 사태와 관련해 적발한 전체 피의자는 A 씨 등 2명을 포함해 총 11명으로 늘었습니다.앞서 경찰은 유포자 5명을 검찰에 불구속 송치하고 3명은 불송치, 1명은 군사경찰에 이첩한 바 있습니다.일각의 우려와 달리 적발된 이들 중 금융기관 종사자나 정부 부처 공무원은 없었습니다.경기남부청은 현재 수사 중인 A 씨 등 2명에 대한 조사가 끝나는 대로 검찰 송치 여부를 결정하고, 반년 가까이 이어온 가짜뉴스 수사를 최종 마무리할 방침입니다.경찰 관계자는 "앞으로도 온라인을 통해 확산하는 주요 허위·조작 정보 유포행위에 대해 적극 수사하는 등 엄정 대응할 것"이라고 말했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)