"꼭 성공하길" 들뜬 마음…현장 찾아 열띤 응원

<앵커>



현장 분위기를 직접 느끼실 수 있게끔 저희가 현장 연결해보겠습니다. 이 장관을 직접 보기 위해서 시민들의 발길이 이어지고 있습니다. 고흥 전망대에 나가 있는 취재기자 연결해 보겠습니다.



홍승연 기자, 분위기가 어떻습니까?



<기자>



네, 제가 나와 있는 이곳 고흥 우주발사전망대는 시민들이 직접 누리호 발사 모습을 지켜볼 수 있는 장소인데요.



발사대가 위치한 외나로도와 직선거리로 약 15km 떨어져 있어 누리호가 하늘로 솟아오르는 모습을 육안으로 직접 관람할 수 있는 명소입니다.



다행히 오늘 날씨가 맑고 시야를 가릴 만한 해무도 적어서 발사 직후 로켓이 산 능선을 뚫고 하늘 높이 날아오르는 장관을 생생하게 볼 수 있을 것으로 기대됩니다.



이곳 우주발사전망대는 오늘 아침 일찍부터 설레는 분위기로 가득합니다.



관람객들을 위한 공연이 준비됐고 누리호 발사를 직접 보기 위해 전국 각지에서 모여든 사람들로 발 디딜 틈이 없는 상황입니다.



발사 시간이 30분도 채 남지 않으면서 현장의 긴장감과 기대감도 최고조에 달하고 있습니다.



그럼 여기서 오늘 현장을 찾은 시민을 직접 모시고 이야기 나눠보겠습니다.



[전영진·지창훈·지혜리/인천 검단구 : (안녕하세요. 발사가 이제 10분도 채 남지 않았는데 오늘 어떤 마음으로 찾아오셨습니까?) 네, 아이랑 같이 보고싶어서 왔는데요. 직접 보게 되니 너무 설레고요. 누리호 발사 꼭 성공했으면 좋겠습니다. 파이팅. (네, 감사합니다.)]



들으신 것처럼 이곳 관람객들은 저마다 한마음 한뜻으로 누리호의 성공적인 비행을 간절히 응원하고 있습니다.



인근 남열해수욕장과 팔영산 등 고흥의 주요 관람 명소마다 수많은 시민이 모여 5차 발사의 역사적인 순간을 함께 맞이할 준비를 마쳤습니다.



이제 잠시 후면 누리호가 저 멀리 푸른 하늘을 향해 우주로 힘차게 솟구쳐 오를 예정입니다.



저희 취재진도 끝까지 현장을 지키며 발사 순간의 감동을 생생하게 전해드리겠습니다.



(영상취재 : 김민철, 영상편집 : 오영택)