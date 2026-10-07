뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

"꼭 성공하길" 들뜬 마음…현장 찾아 열띤 응원

홍승연 기자
작성 2026.10.07 12:30 조회수
PIP 닫기
<앵커>

현장 분위기를 직접 느끼실 수 있게끔 저희가 현장 연결해보겠습니다. 이 장관을 직접 보기 위해서 시민들의 발길이 이어지고 있습니다. 고흥 전망대에 나가 있는 취재기자 연결해 보겠습니다.

홍승연 기자, 분위기가 어떻습니까? 

<기자>

네, 제가 나와 있는 이곳 고흥 우주발사전망대는 시민들이 직접 누리호 발사 모습을 지켜볼 수 있는 장소인데요.

발사대가 위치한 외나로도와 직선거리로 약 15km 떨어져 있어 누리호가 하늘로 솟아오르는 모습을 육안으로 직접 관람할 수 있는 명소입니다.

다행히 오늘 날씨가 맑고 시야를 가릴 만한 해무도 적어서 발사 직후 로켓이 산 능선을 뚫고 하늘 높이 날아오르는 장관을 생생하게 볼 수 있을 것으로 기대됩니다.

이곳 우주발사전망대는 오늘 아침 일찍부터 설레는 분위기로 가득합니다.

관람객들을 위한 공연이 준비됐고 누리호 발사를 직접 보기 위해 전국 각지에서 모여든 사람들로 발 디딜 틈이 없는 상황입니다.

발사 시간이 30분도 채 남지 않으면서 현장의 긴장감과 기대감도 최고조에 달하고 있습니다.

그럼 여기서 오늘 현장을 찾은 시민을 직접 모시고 이야기 나눠보겠습니다.

[전영진·지창훈·지혜리/인천 검단구 : (안녕하세요. 발사가 이제 10분도 채 남지 않았는데 오늘 어떤 마음으로 찾아오셨습니까?) 네, 아이랑 같이 보고싶어서 왔는데요. 직접 보게 되니 너무 설레고요. 누리호 발사 꼭 성공했으면 좋겠습니다. 파이팅. (네, 감사합니다.)]

들으신 것처럼 이곳 관람객들은 저마다 한마음 한뜻으로 누리호의 성공적인 비행을 간절히 응원하고 있습니다.

인근 남열해수욕장과 팔영산 등 고흥의 주요 관람 명소마다 수많은 시민이 모여 5차 발사의 역사적인 순간을 함께 맞이할 준비를 마쳤습니다.

이제 잠시 후면 누리호가 저 멀리 푸른 하늘을 향해 우주로 힘차게 솟구쳐 오를 예정입니다.

저희 취재진도 끝까지 현장을 지키며 발사 순간의 감동을 생생하게 전해드리겠습니다.

(영상취재 : 김민철, 영상편집 : 오영택)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
홍승연 기자 사진
홍승연 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지