황정민 출연 뮤지컬 '미세스 다웃파이어' 캐스팅 발표 후 예매랭킹 1위

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배우 황정민이 출연하는 뮤지컬 '미세스 다웃파이어'가 1차 티켓 오픈 직후 예매처 랭킹 1위에 올랐다.제작사 샘컴퍼니와 스튜디오선데이에 따르면 '미세스 다웃파이어'는 6일 오후 2시 1차 티켓 예매를 시작한 직후 NOL 뮤지컬 부문 전체 일간 랭킹과 티켓링크 라이선스 뮤지컬 일간 랭킹에서 각각 1위를 차지했다. 이번 공연은 2022년 초연, 2025년 재연에 이은 세 번째 시즌이다. 제작사에 따르면 앞선 두 시즌 누적 관객은 18만 명, 관객 평점은 9.8점이다.주인공 다니엘 역은 황정민, 정성화, 정상훈이 맡는다. 세 배우는 지난해 재연에서도 같은 역을 연기했다. 정성화는 2022년 초연부터 이번 삼연까지 세 시즌 연속 다니엘로 무대에 선다. 다니엘의 전 부인 미란다 역에는 초연부터 함께한 박혜나와 이번 시즌 새로 합류한 장은아가 캐스팅됐다.'미세스 다웃파이어'는 로빈 윌리엄스 주연의 동명 할리우드 영화를 원작으로 한 브로드웨이 뮤지컬이다. 이혼 후 아이들과 떨어져 지내게 된 아빠 다니엘이 아이들 곁에 머물기 위해 나이 지긋한 유모 '다웃파이어'로 변장해 가족에게 다가가는 이야기를 그린다. 무대 위에서 다니엘이 다웃파이어로 순식간에 변신하는 '8초 퀵체인지' 장면이 이 작품의 대표 장면으로 꼽힌다.'미세스 다웃파이어'는 오는 12월 3일부터 2027년 2월 21일까지 서울 GS아트센터에서 공연된다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)