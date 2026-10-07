"신은 위대" 13명 살해… 81년 만에 '총살형' 부활

트럼프 미국 대통령이 2009년 텍사스주 포트후드 미군기지에서 총기를 난사해 13명을 살해한 전직 미 육군 군의관 니달 말릭 하산에 대한 총살형 집행을 승인했습니다.



숀 파넬 미 국방부 수석대변인은 현지시간 5일 SNS를 통해 "피트 헤그세스 장관이 2009년 포트후드에서 무장하지 않은 미군 병사들에게 총격을 가한 지하디스트 하산에 대해 미 육군의 총살형 집행을 권고했으며, 트럼프 대통령이 이를 승인했다"고 밝혔습니다.



총살형 집행 일시와 장소는 미 육군 장관이 결정할 예정입니다.



파넬 대변인은 "하산에게 심판의 날이 마침내 왔다"고 말했습니다.



하산은 미 육군 소령이자 정신과 군의관으로 근무하던 2009년 11월 5일 포트후드 기지에서 총기를 난사해 장병과 민간인 13명을 숨지게 하고 32명을 다치게 한 혐의로 사형을 선고받았습니다.



당시 아프가니스탄 파병을 앞두고 있던 하산은 범행 과정에서 "신은 위대하다"라고 외친 것으로 조사됐습니다.



이 사건은 미국 내 최악의 군 기지 총기난사 사건 중 하나로 기록됐습니다.



미군이 사형을 집행하는 것은 1961년 4월 미 육군 이등병 존 베넷을 강간·살인미수 혐의로 교수형에 처한 이후 65년 만입니다.



미군이 총살형을 집행하는 건 1945년 11월 이후 처음입니다.



워싱턴포스트에 따르면 현재 아이다호·오클라호마·유타 등 일부 주에선 총살형을 허용하고 있습니다.



비영리단체 사형정보센터는 지난해 사우스캐롤라이나에서 3명이 총살형에 처해졌다고 밝혔습니다.



트럼프 대통령은 오랫동안 사형제에 찬성하는 입장을 밝혀왔습니다.



집권 1기에는 17년간 중단됐던 연방 사형 집행을 재개해 임기 말까지 사형수 13명의 형을 집행했습니다.



바이든 전 행정부가 연방 차원의 사형 집행을 유예했지만 트럼프 대통령은 집권 2기 출범 직후 이를 해제했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 이유진, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)