뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

누리호, 오늘 낮 12시 25분 우주로…"발사 기상조건 모두 충족"

박세용 기자
작성 2026.10.07 09:43 조회수
7일 오전 전남광주 고흥 나로우주센터 제2발사대에 누리호가 5차 발사를 앞두고 기립해 발사 준비를 하고 있다. (사진=연합뉴스)
▲ 7일 오전 전남광주 고흥 나로우주센터 제2발사대에 누리호가 5차 발사를 앞두고 기립해 발사 준비를 하고 있다.

한국형 발사체 누리호의 5차 발사 시각이 오늘(7일) 낮 12시 25분으로 확정됐습니다.

우주항공청과 한국항공우주연구원은 오늘 오전 8시 고흥 나로우주센터에서 발사관리위원회를 열어 이 같이 결정했습니다.

누리호의 기술적 준비 상황, 기상 상황, 우주 환경, 우주 물체와의 충돌 가능성 등을 종합적으로 고려한 결과라고 우주항공청은 설명했습니다.

누리호는 어제 오전 발사대로 이송돼 현재 발사대에 기립한 상태입니다.

누리호에 연료와 산화제를 충전하기 위한 엄빌리컬 연결 등 모든 작업이 마무리됐습니다.

이어 오늘 새벽 5시부터 발사체와 발사대 센서, 장비를 점검하고 있으며 발사 준비는 계획 일정에 따라 정상 진행되고 있다고 우주청은 밝혔습니다.

기상 상황도 발사 시각을 기준으로 구름 없는 맑은 기상이 예상되며 기온과 강수, 기압 상태 모두 발사 조건을 충족했습니다.

바람도 지상풍 평균 풍속이 초당 2m, 순간 최대풍속 5m로 양호합니다.

또 고층풍도 발사 가능 조건을 만족하는 것으로 나타났으며, 낙뢰 가능성도 없는 것으로 파악됐습니다.

우주청과 항우연은 누리호 발사를 위한 주요 절차인 추진제(연료, 산화제) 충전을 오늘 오전 10시 50분까지 완료할 계획입니다.

누리호는 발사 10분 전인 낮 12시 15분부터 발사 자동운용 절차에 들어갑니다.

(사진=한국항공우주연구원 제공, 연합뉴스)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스
박세용 기자 사진
박세용 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지