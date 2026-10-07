대리모로 얻은 자녀 20여 명…중국인 부부의 충격 학대

▲ 대리모로 자녀 20여 명을 두고 학대한 혐의로 붙잡힌 중국인 부부의 집

미국에 거주하는 중국인 부모가 대리모를 통해 얻은 20여 명의 자녀를 폐쇄회로TV로 감시하고 체벌한 사실이 드러나 현지 경찰에 체포됐습니다.미국 일간 LA타임스와 AP통신은 현지시간 6일 캘리포니아주 아카디아에 거주하는 중국계 부부 쉬안궈쥔과 실비아 장이 아동학대 공모 및 증인 협박 혐의로 체포됐다고 보도했습니다.법원 기록에 따르면 이들은 총 22명의 자녀를 뒀으며, 이 가운데 최소 20명은 대리모를 통해 얻었습니다.자녀 나이는 최고 만 13세, 최저 생후 2개월까지이며, 최근 몇 년 새 동시다발적으로 대리모를 고용해 대부분은 1에서 3세인 것으로 파악됐습니다.이 가운데 자녀 15명은 방 9개가 딸린 아카디아 저택에서 생활했으며, 입주 육아 도우미 6명이 이들을 돌봤습니다.저택 내에는 학습센터라고 불리는 방 3개가 있었는데, 아이들은 책상에 몇 시간씩 앉아 있어야 했다고 AP통신은 전했습니다.부부는 집안 곳곳에 카메라 25대를 설치한 뒤 이를 침실에서 확인했습니다.또 아이들은 모두 까까머리였으며, 도우미에게 신체적인 체벌을 받은 것으로 알려졌습니다.폐쇄회로TV 영상에는 도우미가 아이의 얼굴을 때리거나 쪼그려 앉기 벌을 주는 모습 등도 남았습니다.지난해 5월 도우미 중 한 명이 생후 2개월 된 아이의 머리에 충격을 줘 뇌출혈 증상을 일으켰고, 이에 따라 부부가 한 차례 체포됐다가 불기소로 풀려났습니다.해당 도우미는 체포 전 중국으로 도주했습니다.네이선 호크먼 LA카운티 지방검사는 전례 없고 끔찍한 사건이라며 아이들에게는 공포의 집이라고 묘사할 수밖에 없다고 밝혔습니다.쉬안은 부동산업계 투자자로, 보유 건물 중 한 곳이 불법 카지노 및 대마초 보관소로 사용돼 2021년부터 당국의 감시 대상에 올랐습니다.그는 과거 월스트리트저널과의 인터뷰에서 중국의 한 자녀 정책을 언급하며 이 때문에 미국에서 많은 자녀를 두고 싶었다고 말했습니다.그의 법률 대리인 역시 쉬안이 인재를 양육할 목적으로 대리모 출산을 했다고 주장했습니다.미첼 크렘스 변호사는 부자 중 몇몇은 보석이나 자동차에 돈을 쓰지만, 쉬안은 아이들을 교육하고 사회에 도움이 되는 철학자, 의사, 연구원, 발명가로 만들기 위해 돈을 썼다고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)