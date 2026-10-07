보스턴다이내믹스, AI 전문가 프라사드 CEO 영입

▲ 로히트 프라사드

보스턴다이내믹스는 피지컬 인공지능(AI) 경쟁력 강화를 위해 글로벌 AI 전문가 로히트 프라사드를 신임 최고경영자(CEO)로 영입했다고 6일(현지시간) 밝혔습니다.프라사드 신임 CEO는 대화형 AI와 생성형 AI, 멀티모달 AI, 범용인공지능(AGI) 분야에서 기술 개발과 사업화를 이끌어온 전문가입니다.그는 아마존에서 음성 비서 알렉사 개발 초기부터 핵심 역할을 맡았으며 알렉사와 AGI 조직을 총괄하고 노바 파운데이션 모델 제품군 개발을 주도했습니다.특히 알렉사를 제품과 서비스뿐 아니라 개발자·파트너 생태계로 확장하는 데 기여하는 등 AI 기술의 제품화와 상용화 경험을 쌓았습니다.아마존 합류 전에는 14년간 레이시온 BBN 테크놀로지스에서 미국 정부와 상업 분야를 위한 머신러닝 연구와 응용 기술 개발에 참여했습니다.보스턴다이내믹스는 이번 영입을 계기로 로보틱스 기술에 첨단 AI 역량을 결합해 지능형 로봇의 산업 현장 적용과 상용화를 가속할 계획입니다.특히 현대차그룹의 제조·물류·모빌리티 등 산업 현장을 활용해 AI·로보틱스 기술의 적용 가능성을 검증하고 기술 개발부터 상용화까지 전 단계에서 시너지를 확대한다는 방침입니다.프라사드 CEO는 "보스턴다이내믹스는 세계 최고 수준의 로보틱스 기술력을 바탕으로 피지컬 AI를 구현하는 데 차별화된 역량을 갖춘 기업"이라며 "첨단 AI와 로보틱스를 융합해 현실 세계에서 의미 있는 가치를 창출하고 로보틱스의 적용 범위를 산업 전반으로 확장하겠다"고 말했습니다.보스턴다이내믹스는 프라사드 CEO가 오랜 기간 구축한 보스턴 지역의 학술·기술 네트워크도 AI·로보틱스 인재 확보와 기술 협력, 글로벌 사업 확대에 활용할 계획입니다.(사진=보스턴다이내믹스 제공, 연합뉴스)