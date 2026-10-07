'독극물 2차례 투여' 사형 집행에도 생존한 미 사형수 의식 회복

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▲ 독극물 사형 집행에도 생존한 미 사형수 크리스타 파이크

사형 집행용 독극물을 2차례 투여받고도 생존한 미국의 여성 사형수가 집행 1주일 만인 6일(현지시간) 의식을 되찾았습니다.AP 통신 등에 따르면 지난달 30일 테네시주 내슈빌의 교도소에서 독극물 투약에 의한 사형이 집행됐음에도 생존해 병원으로 이송된 크리스타 파이크(50)가 이날 의식을 회복하고 말을 할 수 있게 됐다고 그의 변호인들이 성명을 통해 밝혔습니다.변호인단은 파이크가 여전히 중환자로 치료받고 있으며, 양팔에 심각한 부상이 있음에도 수갑과 족쇄로 침대에 묶여 있다고 전했습니다.또 파이크의 회복이 "의학적으로 전례가 없다. 예후는 불확실하지만, 최소한 회복은 길어질 것으로 예상한다"며 "크리스타를 인간으로 대하며 탁월한 치료를 해준 구급대원과 병원에 감사하다"고 덧붙였습니다.테네시주 교정국 대변인은 현재 파이크가 입원 중이라는 사실 외 다른 정보를 제공할 수 없다고 밝혔습니다.파이크는 18세이던 1995년 남자친구와 함께 19세인 콜린 슬레머를 살해한 혐의로 사형을 선고받고 30여 년간 복역하다 이번에 사형 집행 대상이 됐습니다.파이크가 생존한 이후 빌 리 테네시 주지사는 사태 파악을 위한 포괄적인 제삼자 조사를 지시했으며, 올해 추가로 예정된 사형 집행을 보류하겠다고 밝혔습니다.사형 집행 책임자인 프랭크 스트라다 주 교정국장이 사임을 발표하기도 했습니다.한편, 파이크가 투여받은 독극물은 '펜토바르비탈'로 이는 트럼프 1기 행정부 때 연방 사형 집행용 약물로 공식 채택된 것입니다.이후 조 바이든 행정부는 연방 차원의 사형 집행을 전면 유예했고, 트럼프 대통령이 집권 2기에 취임하기 직전인 2025년 1월 이 약물이 사형수에게 불필요한 고통과 괴로움을 유발할 수 있다면서 이를 활용한 사형 집행을 폐지했습니다.하지만, 트럼프 2기 행정부는 지난 4월 연방 사형 집행에 이 약물 사용을 재승인했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)