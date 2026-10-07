"근무시간엔 유튜브 접속·사주 상담도"…공기업 직원 해임

▲ 주택도시보증공사(HUG)

근무 시간 대부분을 유튜브에 접속해 있거나 유료 사주 상담을 한 공기업 직원이 감사에 적발돼 면직 처리됐습니다.오늘(7일) 국회 국토교통위원회 소속 국민의힘 김미애 의원이 주택도시보증공사(HUG)에서 받은 자료에 따르면 HUG는 지난 4월 인사위원회를 열고 직원 A 씨에 대해 직무태만 등을 이유로 면직 징계처분을 내려 해임했습니다.A 씨는 지난해 1월부터 올해 1월까지 근무시간에 매일 업무용 컴퓨터(PC)를 통해 유튜브에 접속했습니다.근무 시간으로는 전체의 80%를 넘습니다.또 근무지를 무단 이탈하거나 근무 시간에 체력단련실을 사용하면서 관련 보상휴가를 부당 수령한 것으로 전해졌습니다.A 씨는 대형포털 사이트에 다른 사람 이름으로 유료 사주상담 사이트를 개설하고 근무 시간 중에 채팅 사이트에 접속한 사실도 회사에 적발됐습니다.A 씨는 사주 상담을 통해 300만 원 이상의 수익도 벌어들인 것으로 파악됐습니다.HUG는 비위행위가 장기간 복합적으로 이뤄져 회사와 신뢰가 근본적으로 파괴됐고, 개선의 여지가 확인되지 않은 점 등을 이유로 A 씨를 면직 처분했습니다.앞선 1월에는 상임이사 B 씨가 업무상 위력 등에 의한 추행(성추행) 혐의로 검찰에 송치된 사실도 드러났습니다.HUG는 B 씨의 행위에 대해 비위 정도가 심하고 중과실에 해당한다는 판단에 따라 B 씨에 대해 해임 처분을 내렸습니다.김 의원은 "개인에 대한 징계로 끝낼 일이 아니다"라면서 "근무평정이 실제 복무 관리로 이어지는지, 겸직 위반을 제대로 점검하는지, 감사자료 보존 체계가 작동하는지 전면 재점검하고 실효성 있는 재발방지책을 마련해야 한다"고 지적했습니다.(사진=주택도시보증공사(HUG) 제공, 연합뉴스)