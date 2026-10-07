유럽 농구리그, NBA 협업 제안 거절…독자 리그 유지하기로

▲ 유로리그 경기 모습

유럽 프로농구 리그(이하 유로리그) 클럽의 주주들이 미국프로농구(NBA)의 협업 제안을 거부하고 당분간 독자적인 길을 걷기로 했습니다.로이터통신은 7일(한국시간) 유로리그 영구 출전권을 가진 13개 팀의 대표들이 이탈리아 코모 호수에서 만나 NBA의 제안을 논의했으나 만장일치로 거절했다고 보도했습니다.NBA의 제안 내용이 구체적으로 공개되지는 않았지만, NBA의 유럽 확장 프로젝트를 유로리그와 통합하는 방안이 포함된 것으로 알려졌습니다.NBA는 2027년 16개 팀 규모의 'NBA 유럽' 리그 출범을 계획하고 있습니다.NBA 제안을 거부한 유로리그는 기존 출전 팀수를 20개로 유지하되, 팀이 리그 운영 법인의 지분을 소유하는 프랜차이즈 모델로 전환하기로 했습니다.이는 기존 유로리그 팀들의 라이선스가 '출전할 수 있는 권리'를 보장하는 것에서 더 강화돼 '공동 주주'로서 영구적인 지위를 갖는 것을 의미합니다.유로리그는 "협상의 문은 열려 있다"며 여운을 남겼지만, 유럽 스포츠계에서는 새 협상이 2028년 이전에 시작되기는 어려울 것이라는 전망이 나옵니다.(사진=AP, 연합뉴스)