"산부인과 등 병원 수술·환복실 CCTV영상 유출"…경찰 수사

▲ 유출된 폐쇄회로(CC)TV 영상

산부인과 등 국내 병원 수술실에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 영상이 해외 불법 사이트에 유포됐다는 의혹이 제기돼 경찰이 수사에 착수했습니다.6일 경찰청은 지난달 29일 더불어민주당 허종식 의원으로부터 '의료기관 CCTV 영상 해킹 및 유출 의혹' 수사의뢰서를 접수했습니다.수사를 의뢰받은 경찰청은 충북경찰청에 사건을 배당했습니다.최초로 영상을 해킹해 불법 사이트에 유포·판매한 것으로 지목된 피의자 4명은 지난해 경찰에 검거됐습니다.당시 경찰은 해당 영상을 포함해 다수 불법촬영 영상이 게시돼있던 특정 사이트에 대해 접속차단을 요청하고 피해자 보호 조치에 나섰습니다.다만 최초 유포자 검거 이후 영상이 다른 사이트에 다시 게시되며 경찰은 이를 재배포한 게시자에 대한 수사에 나설 방침입니다.유출된 의료기관 영상의 대다수는 인터넷 프로토콜(IP) 카메라로 촬영된 것으로 추정됩니다.IP 카메라는 CCTV 장비 일종으로 분류되지만, 기존 CCTV와 달리 유무선 인터넷에 연결돼 실시간으로 촬영 영상을 다른 기기 등에 전송할 수 있습니다.이에 IP 카메라가 보안에 취약하다는 지적은 그간에도 끊이지 않았습니다.허종식 의원실에 따르면 의료기관 CCTV 영상 유출 실태를 조사한 결과 해외 음란물 사이트에서 산부인과, 성형외과, 한의원, 재활의학과 등 한국 의료기관 내 진료·환복 장면이 담긴 영상 80건이 유포되고 있는 것으로 확인됐습니다.그중에서도 서울 한 산부인과 관련 영상만 21건에 달한다고 허 의원실은 전했습니다.허 의원은 "진료받고 옷을 갈아입는 모습까지 떠도는데 국민이 어떻게 안심하고 병원에 가겠느냐"며 국제공조 등을 통한 철저한 수사를 촉구했습니다.앞서 2023년 9월 의료법 개정에 따라 마취 등으로 의식이 없는 환자를 수술하는 의료기관 수술실 내에 CCTV 설치·운영이 의무화됐습니다.(사진=더불어민주당 허종식 의원실 제공, 연합뉴스)