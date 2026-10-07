"LA 파괴돼도 작은 대가"…"제정신 아니다" 반발

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 로스앤젤레스와 샌디에이고가 파괴돼도 어쩔 수 없다는 취지의 발언을 해서 논란이 되고 있습니다. 이란 전쟁 때문에 감수해야 하는 것들을 언급하는 과정에서 나온 말인데 백악관은 진의가 왜곡됐다면서 진화에 나섰습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



트럼프 미 대통령이 네브래스카주 유세 도중 이란전으로 인한 물가 상승을 정당화하며 세계를 안전하게 지키기 위한 작은 대가라고 말했습니다.



문제는 그다음 발언이었습니다.



[도널드 트럼프/미 대통령 : 그들은 도시 하나를 초토화할 수 있습니다. 그렇게 내버려 두십시오. 그렇게 하도록 두십시오. 로스앤젤레스를, 샌디에이고를 초토화하게 두십시오.]



트럼프 대통령이 대상을 특정하지는 않았지만 전후 맥락상 이란이 미 본토를 타격해도 감수할 만한 대가라는 취지로 해석돼 파문이 일었습니다.



정치권은 즉각 반발했습니다.



민주당 소속 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 제정신이 아니며 위험하다고 직격했고, 해당 도시 시장들을 비롯해 공화당 후보마저 어떤 미국 도시도 희생될 수 없다며 등을 돌렸습니다.



논란이 확산되자 백악관은 이란의 핵 위협을 막지 못했을 경우를 경고한 거라며 언론이 발언을 왜곡하고 있다고 반박했습니다.



이런 가운데 미군은 영국 페어퍼드 공군기지에 배치했던 B-1 전략폭격기 12대를 지난 주말 모두 본국으로 복귀시켰습니다.



이란 이슬람혁명수비대가 현지 조력자를 포섭해 기지 내 조종사 살해와 폭격기 타격을 노린 드론 공격을 모의하고 있다는 첩보를 입수한 데 따른 것입니다.



미군은 지난달 말에는 차량 탑재 폭탄 공격 가능성까지 보고받는 등 미 본토와 해외 주둔지를 향한 이란의 군사적 위협과 긴장감은 최고조로 치닫고 있습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 이승열)