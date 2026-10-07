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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.10.07 06:08 조회수
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1. 오늘 누리호 5차 발사…'역대 최다' 위성 탑재

한국형 발사체 누리호의 5차 발사가 오늘(7일) 낮 진행됩니다. 역대 가장 많은 15기의 위성이 실렸습니다.

2. 조희대 "제청 간섭은 위헌"…고성·난타전

대법원 국정감사에 나온 조희대 대법원장이 국회와 대통령이 대법관 제청에 간섭하는 것은 위헌이라고 작심 발언했습니다. 민주당은 대통령의 임명권이 우선이라고 질타했고, 국민의힘은 조 대법원장 엄호에 주력했습니다.

3. 카뱅·케뱅에도 접근 시도…대형 교회 2곳도 털려

금융권 해킹에 이용됐던 인터넷 주소 일부가 카카오뱅크와 케이뱅크 서버에도 접근을 시도한 것으로 드러났습니다. 여의도 순복음교회와 서초구 사랑의교회는 금융권과 별개로 추정되는 해킹 공격을 받은 것으로 확인됐습니다.

4. "LA 파괴돼도 작은 대가" 발언 논란…'B-1' 철수

트럼프 미국 대통령이 대이란 군사작전의 당위성을 강조하며 로스앤젤레스와 샌디에이고가 파괴돼도 감수해야 한다는 취지의 발언을 해 논란이 일고 있습니다. 미군은 이란의 드론 공격 첩보를 입수하고 영국에 배치했던 전략폭격기를 전격 철수시켰습니다.
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