국제유가, 중동 수출 회복·공급 우려 속 강보합 마감

▲ 사우디 동서송유관에 대한 드론 공격의 여파

현지시간 6일 국제유가가 강보합세로 장을 마감했습니다.ICE선물거래소에서 12월 인도분 브렌트유는 전장보다 0.26% 오른 배럴당 100.58달러에 거래를 마쳤습니다.뉴욕상업거래소에서 11월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장보다 0.01% 오른 배럴당 89.44달러에 마감했습니다.시장은 공급 우려가 이어지는 가운데 최근 중동 지역의 원유 수출 증가와 주요 7개국(G7)의 비축유 방출 합의가 향후 수급에 미칠 영향을 주시하고 있습니다.세계 최대 원자재 거래기업인 비톨은 최근 7∼10일간 하루 약 1천200만 배럴의 원유와 200만 배럴의 석유제품이 유조선에 실려 중동을 떠났다고 밝혔습니다.사우디아라비아의 동서 송유관을 통한 수송량도 안정적인 흐름을 보이며 단기적인 공급 우려를 일부 해소했습니다.앞서 G7은 4개월간 원유와 경유 등 비축유 총 1억배럴을 방출하기로 합의한 바 있습니다.다만 사우디 공항과 정유시설 등에 예멘 반군 후티의 공격이 계속되는 등 군사적 긴장이 이어지는 점은 공급 차질 우려도 커지고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)