미국, 러 페스트연구소 사고 정보공개 촉구…일각 생물무기 의심도

▲ 마코 루비오 미국 국무장관

도널드 트럼프 미국 행정부가 러시아 페스트 병원체 유출 의심 사고와 관련, 구체적인 정보 부족으로 대응 수위를 결정하지 못하면서 러시아에 더 많은 정보 공개를 촉구하고 나섰습니다.마코 루비오 미 국무장관은 현지시간 6일 아이슬란드를 방문한 자리에서 기자회견을 갖고 "아직 모든 정보를 확인하지 못한 상황에서 추측만 늘어놓는 것은 무책한 일"이라며 "러시아가 세계에 더 많은 정보를 공유해야 할 의무가 분명히 있다고 생각한다"고 말했습니다.이어 "무슨 일이 일어났는지 더 많이 알수록 더 잘 대응할 수 있다. 어쩌면 별일 아닐 수도 있고 어쩌면 우리가 생각했던 것보다 더 큰 문제일 수 있다"고 덧붙였습니다.루비오 장관은 "만약 지금까지 알려진 것보다 더 심각하다면 이에 대처할 조처들이 이미 마련돼 있다"며 "우리는 시간 단위로 상황을 매우 면밀히 지켜보고 있다"고 전했습니다.그는 "우리는 러시아가 투명성을 갖고 더 많은 정보를 세계에 공유해 그에 따라 적절히 대응할 수 있기를 촉구한다"며 "지금까지는 정보가 상당히 제한적이지만, 앞으로 몇 시간, 며칠 내에 상황이 바뀌기를 바란다"고 밝혔습니다.지난달 25일 러시아 이르쿠츠크 페스트 방역 연구소에서 한 여성 연구원이 페스트 병원체가 든 시험관을 깨뜨렸고, 이 연구원은 같은 달 29일 중증 폐렴 증상으로 입원한 뒤 이달 1∼2일 사이 숨졌습니다.현지 독립매체는 숨진 연구원이 이송된 병원에서 약 200명이 격리 관찰 대상자로 지정됐으며, 격리 조처가 내려진 시내 산부인과 병원도 있다고 보도했습니다.루비오 장관은 전날 아이슬란드로 출발하기 전에는 "우리는 이를 면밀히 주시하고 모니터링하고 있다. 불안해할 사안은 아니지만 주목하고 계속 지켜볼 사안이며, 우리는 그렇게 하고 있다"고 말했지만, 이날은 러시아의 정보 제공 부족을 지적한 겁니다.워싱턴포스트(WP)는 루비오 장관뿐 아니라 미 당국자들은 이번 사고에 대해 알려지지 않은 부분이 많다고 경고하고 있으며, 질병통제예방센터(CDC), 국무부, 질병예방대응본부(ASPR)와 다른 기관들이 이번 사고를 더 자세히 파악하기 위해 노력 중이라고 전날 보도했습니다.아울러 미국의 전·현직 당국자들은 해당 연구소에서 바이러스의 감염력을 높이거나 약물에 대한 면역력을 높이는 '기능획득' 기법을 활용해 페스트 표본을 변형시키려 했는지 파악하기를 바라고 있습니다.전임 바이든 행정부에서 코로나19 대응을 총괄한 아시시 자 전 백악관 조정관은 WP에 러시아 보안당국이 숨진 연구원의 병원 호송에 관여했다는 확인되지 않은 보도에 주목하며 "이는 우려스러운 일"이라고 말했습니다.그는 "러시아가 적극적으로 공격용 생물무기 프로그램을 운영하고 있다는 사실을 알고 있으므로, 우리는 이 시설에서 정확히 무슨 일이 벌어지고 있었는지 완전히 파악하지 못하고 있다"라고도 했습니다.미 인터넷매체 악시오스 역시 이번 사건이 러시아의 합법적인 페스트 연구로 인해 발생했는지, 생물무기 개발 프로그램에서 비롯됐는지를 규명하는 게 중요하다고 전했습니다.현재 숨진 연구원이 무기화 또는 유전자가 조작된 세균 연구에 관여했다는 증거는 없는 상황이며, 일부 보도에 따르면 이 연구원은 최근 동물에서 페스트가 자연적으로 발병하는 지역인 러시아-몽골 국경 지역을 방문한 적이 있다고 합니다.반면, 해당 연구소에 대해 미 싱크탱크 제임스 마틴 비확산센터는 러시아 군 당국이 변형시킨 병원체에 대한 백신과 진단법을 개발했다고 지적한 바 있다고 악시오스는 전했습니다.미 국무부도 2024년 러시아가 공격적 생물무기 프로그램을 유지하고 있으며, 옛 소련의 프로그램을 흡수해 발전시켜왔다고 평가했습니다.트럼프 행정부는 현재 정보 부족 상황에서 정부 차원의 대응을 보류하고 있는 상황입니다.악시오스에 따르면 미 당국은 숨진 연구원의 발병 및 사망 원인뿐 아니라 확산이 얼마나 잘 차단되는지에 대한 정보가 부족해 페스트 위협이 얼마나 심각한지, 여행 경보 발령이나 미국 입국 제한, 기타 예방 조처가 필요한지를 판단하기 어려운 상황입니다.트럼프 1기 행정부 보건 당국자인 데이비드 맨스도어퍼는 정부 차원의 대응이 필요한 경우 대응 지침은 이미 마련돼있다고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)