북 "자작 광대극…1mm라도 침범하면 강력 대응"

<앵커>



북한이 지뢰 폭발 사고는 한국의 자작극이라는 강변을 반복하면서 지뢰를 제거하든 말든 자신들과는 상관없다는 입장을 냈습니다. 그 과정에서 영토를 1mm라도 침범한다면 즉시 강력 대응할 거라고 위협했습니다.



김아영 기자입니다.



<기자>



서부전선 지뢰 폭발 사건에 대한 우리 군 당국의 최종 조사 결과 발표 하루 만에 북한이 반응을 내놨습니다.



우리 군의 중간 조사 발표 이후 잇따라 등판했던 김여정 노동당 부장 대신 이번에는 적대적 두 국가 관계를 반영한 듯 북한 외무성이 등판했습니다.



외무성은 성명을 통해 지뢰 폭발을 "서울이 기획하고 연출한 자작 광대극"이라고 재차 규정하면서 '자체적으로 당한 사고'를 자신들에게 넘겨 씌우려는 얄팍한 궁책에 불과하다고 주장했습니다.



또 영토 내의 군사 주권 문제를 적수국과 논의하지 않을 거라며 군사분계선 기준을 논의하자는 우리 측 제안도 일축했습니다.



지뢰 제거 작전에 대해서는 자신들과 무관한 지뢰를 제거하겠으면 하고 말겠으면 말라며 상관할 바가 아니라고 주장했습니다.



그러면서 군홧발이, 불꽃이 자신들의 영토를 1mm라도 침범한다면 국경 무력이 즉시적이고 강력한 대응 행동을 취할 거라고 위협했고 또다시 유사한 일이 발생해도 전적으로 사고를 당한 측의 책임이라고 강조했습니다.



지뢰 폭발 사건에 대한 책임을 부인하면서 군사분계선 일대에서 우리의 군사적 조치에 대해 경고를 보내는 차원도 있다는 분석입니다.



(영상편집 : 오영택)