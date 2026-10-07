차범근 넘어 역대 최다골…한숨 돌린 '모레노호'

<앵커>



축구대표팀이 우즈베키스탄을 2대 0으로 눌렀습니다. 주장 손흥민이 전설 차범근 기록을 넘는 A매치 통산 최다 59호 골을 터트리며 새 역사를 썼습니다.



이정찬 기자입니다.



<기자>



전반 4분 만에 날카로운 슈팅으로 상대 핸드볼 파울을 이끌어낸 손흥민은 이강인과 의견을 주고받은 뒤 절묘한 프리킥으로 우즈베키스탄 골문을 뚫었습니다.



오른발로 낮게 감아 찬 공이 수비벽 사이를 지나 골대 안으로 빨려 들어갔고 A매치 통산 59번째 골을 기록한 손흥민은 '전설' 차범근을 넘어 역대 최다골 신기록을 세웠습니다.



이번 A매치 4연전에서 터진 손흥민의 3번째 골입니다.



하지만 이른 시간 선제골에도 대표팀은 한 수 아래 우즈베키스탄을 상대로 고전했습니다.



수비 조직에서 여기저기 구멍을 노출하며 위기를 자초했고 조현우 골키퍼의 잇따른 선방으로 간신히 실점을 피했습니다.



불안한 리드를 이어가던 대표팀은 한방으로 흐름을 바꿨습니다.



이강인 대신 투입된 송민규가 후반 15분 크로스를 올리자 장신 스트라이커 오세훈이 머리로 받아 넣었습니다.



이후 모레노 감독은 활동량이 왕성한 선수들을 대거 투입해 급한 불을 껐습니다.



앞선 두 경기 졸전 후 2대 0 승리로 분위기를 반전한 모레노 감독은 이번 A매치 4연전을 2승 1무 1패로 마무리했습니다.



[손흥민/축구대표팀 주장 : 이렇게 역사를 쓸 수 있게 돼서 정말 너무나도 영광이라고 생각하고, 여태까지 넣었던 모든 골들이 저한테 정말 너무나도 소중하고 감사드리는 것 같습니다.]



일단 6경기를 모레노 임시 감독 체제로 치르기로 한 대표팀은 다음 달 마지막 두 차례 평가전을 앞두고 다시 모입니다.



한편 경기 직후 급작스럽게 눈시울을 붉힌 황인범과 최근 '작심 발언'을 쏟아낸 김민재, 황희찬의 대표팀 은퇴설이 불거지기도 했는데 황인범은 "감독님이 결정할 문제"라며 선을 그으면서도 "현명하게 내려놓는 준비를 늘 하고 있다"고 답했습니다.



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 박기덕)