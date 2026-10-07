"주말에 어디 가지?"…'서울 맛집 100곳' 엄선

핫토픽 마지막입니다.



서울 맛집 100곳, 말 그대로입니다.



서울을 대표하는 미식 공간 100곳이 선정됐습니다.



올해는 한식, 양식 이런 음식뿐 아니라 맛있는 커피와 디저트까지 100곳을 엄선했는데요.



아침부터 좀 배고파지는 소식 가지고 왔습니다.



서울시가 국내 미식 전문가 60명의 평가를 거칩니다.



그래서 음식점과 카페 등 서울 미식 100선을 선정한 건데요.



2020년부터 시작된 서울 미식 100선.



서울의 다양한 음식 문화를 국내외에 알리는 미식 관광 콘텐츠입니다.



올해 명단은 한식 27곳, 양식 23곳, 아시안 15곳 등 7개 분야입니다.



그리고 요즘은 식당뿐 아니라 커피, 디저트를 찾아다니는 경우도 많잖아요.



그래서 올해는요.



서울 카페 디저트 50선도 처음으로 선보였습니다.



음료, 디저트의 완성도는 당연하고요.



공간에서 느끼는 경험, 대중적 인기 또 외국인 관광객의 접근성 등까지 고려해서 선정했다고 합니다.



이 명단들 궁금하시죠? 서울미식주간 홈페이지에서 확인할 수 있으니까요.



참고하셔서 이번 연휴 서울 시내 식도락 나들이 해보시는 것도 참 좋겠습니다.



(화면출처 : 2026 서울미식주간 홈페이지)