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"주말에 어디 가지?"…'서울 맛집 100곳' 엄선

이강 기자
작성 2026.10.07 07:33 조회수
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핫토픽 마지막입니다.

서울 맛집 100곳, 말 그대로입니다.

서울을 대표하는 미식 공간 100곳이 선정됐습니다.

올해는 한식, 양식 이런 음식뿐 아니라 맛있는 커피와 디저트까지 100곳을 엄선했는데요.

아침부터 좀 배고파지는 소식 가지고 왔습니다.

서울시가 국내 미식 전문가 60명의 평가를 거칩니다.

그래서 음식점과 카페 등 서울 미식 100선을 선정한 건데요.

2020년부터 시작된 서울 미식 100선.

서울의 다양한 음식 문화를 국내외에 알리는 미식 관광 콘텐츠입니다.

올해 명단은 한식 27곳, 양식 23곳, 아시안 15곳 등 7개 분야입니다.

그리고 요즘은 식당뿐 아니라 커피, 디저트를 찾아다니는 경우도 많잖아요.

그래서 올해는요.

서울 카페 디저트 50선도 처음으로 선보였습니다.

음료, 디저트의 완성도는 당연하고요.

공간에서 느끼는 경험, 대중적 인기 또 외국인 관광객의 접근성 등까지 고려해서 선정했다고 합니다.

이 명단들 궁금하시죠? 서울미식주간 홈페이지에서 확인할 수 있으니까요.

참고하셔서 이번 연휴 서울 시내 식도락 나들이 해보시는 것도 참 좋겠습니다.

(화면출처 : 2026 서울미식주간 홈페이지)
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