프랑스 르펜 "집권시 지출 대폭 절감해 재정 개선할 것"

▲ 프랑스 유력 대선 주자인 마린 르펜 국민연합(RN) 의원

프랑스 유력 대선 주자인 마린 르펜 국민연합(RN) 의원이 현지시간 6일앞선 구상보다 더한 공공 지출 절감으로 국가 재정을 강화하겠다고 밝혔습니다.로이터, 블룸버그 통신에 따르면 르펜 의원은 이날 기자회견에서 "금리 인상 및 세바스티앙 르코르뉘(총리)와 에마뉘엘 마크롱(대통령)이 제안한 변변찮은 예산안을 고려해, 우리는 2032년에 2026년 대비 순절감액 1천400억유로(약 211조원)의 필수적 조정을 할 거라고 발표할 수 있다"고 언급했습니다.앞서 국민연합은 집권시 5년간 1천250억유로(약 189조원)를 절감하겠다는 계획을 내놓았는데 그 규모를 더 키운 겁니다.르펜 의원은 현재 상황으로는 기존 계획이 충분하지 않다면서 대부분 절감은 취임 후 첫 3년간 이뤄내겠다고 말했습니다.이같은 계획으로는 빠르면 2030년에 재정적자 규모를 유럽연합(EU) 기준인 국내총생산(GDP)의 3% 수준으로, 차기 대통령 임기인 2032년까지는 2.5% 아래로 끌어내릴 수 있다고도 덧붙였습니다.올해 프랑스 재정적자는 GDP의 5.4%에 달할 걸로 전망됩니다.프랑스는 막대한 국가 부채와 재정 적자로 재정 건전성 우려가 커지고 있으며 이는 채권 시장 불안으로 이어지고 있습니다.내년 4, 5월 대선을 앞두고 정치적 혼란도 투자자들의 불안을 부추기는 것으로 지적됩니다.르코르뉘 총리가 앞서 발표한 현 정부의 내년도 예산안에는 430억유로(약 65조원) 규모의 지출 절감 방안이 담겨 있습니다.극우 성향 국민연합은 재정 절감 상당 부분을 공공 부문 효율화와 EU 기여금 삭감, 이민 관련 비용 절감 등을 통해 이뤄내겠다는 구상입니다.이 계획에 따르면 EU 예산에 대한 프랑스의 순 기여 규모는 2000년대 초반 수준인 50억유로(약 7조5천억원)로 제한됩니다.또한 이민 통제 강화와 '자국민 우대' 정책 도입으로 연간 290억유로(약 43조8천억원)를 절감하고, 연금 개편으로 장기적으로 최대 200억유로(약 30조2천억원)를 아낄 수 있다고 주장했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)