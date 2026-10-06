북 외무성, 'DMZ 북 지뢰' 군 발표에 "일방적으로 결론한 자작극"

▲ 합동참모본부가 5일 25사단 DMZ 작전간 지뢰 폭발 상황 관련 합동 현장조사 TF 최종 조사 결과를 발표하며 사진을 공개했다. 사진은 이날 수행된 MDL 이남 북한군 지뢰 제거 작전의 영상을 캡처한 장면

북한이 서부전선 DMZ 폭발이 북한 군의 매설 지뢰에 의한 것이란 우리 군 발표에 "일방적으로 결론한 자작극"이라고 주장했습니다.우리 군의 최종 조사 결과가 발표된 지 하루 만에 나온 반응으로, 중간 조사 결과 발표 이후 김여정이 잇따라 등판했던 것과 달리 이번에는 외무성이 나섰습니다.북한 외무성은 "우리는 가장 적대적인 국가를 향한 주권 행사에 보다 단호하고 명백할것이다"라는 제목의 성명에서 지뢰 폭발 사건을 "서울이 기획하고 연출한 자작광대극"이라고 재차 규정했습니다.이어 영토 내의 군사주권 문제를 적수국과 논의하지 않을 거라며 군사분계선 기준을 논의하자는 우리 측 제안도 일축했습니다.또, 우리 측이 "영토 1mm라도 침범한다면 즉시적 강력한 대응할 것"이라고 경고했습니다.(사진=합참 제공, 연합뉴스)