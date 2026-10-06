[날씨/XR] 내일 일교차 커…건강 관리 유의

갑자기 쌀쌀해진 날씨에 두터운 외투 꺼내 입은 분들 많으시죠.



오늘(6일) 우리나라는 중국 중부 지방에 위치한 고기압을 따라 차가운 북서풍이 불어 들면서 아침 기온이 올가을 들어서 가장 낮은 곳들이 많았는데요.



다만, 낮에는 맑은 하늘이 드러나면서 따스한 볕이 내리쬐면서 기온을 빠르게 끌어올렸습니다.



내일도 이 고기압의 영향권에서 맑은 날씨가 이어지면서 일교차가 15도 안팎까지 매우 크게 벌어지겠습니다.



내일 서울의 아침 기온이 10도, 낮 기온이 24도로 일교차가 14도나 벌어지겠고요, 철원은 무려 20도까지 차이가 나겠습니다.



두 계절을 하루 사이에 오가는 만큼 건강 관리에 각별히 신경 쓰셔야겠습니다.



내일 누리호 5차 발사가 진행되는 전남 고흥의 날씨 살펴보겠습니다.



대체로 맑은 가운데 바람도 오늘보다는 잦아들어서 발사의 날씨로 인한 큰 지장은 없겠습니다.



맑은 날씨에 밤사이 복사 냉각 효과가 활발해지면서 내일 아침까지 강원 내륙과 산지를 중심으로는 안개가 짙게 끼겠습니다.



내일 아침 기온은 서울이 10도, 춘천 5도로 오늘만큼 춥겠고요, 낮 기온은 서울이 24도, 광주 25도로 오늘보다 조금 더 높겠습니다.



당분간 맑은 날씨가 계속되는 가운데 한글날 연휴에는 서울의 낮 기온 27도까지 오르며 낮 동안에는 다소 덥게도 느껴지겠습니다.



(남유진 기상캐스터)