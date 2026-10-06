뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'최고령 KS 데뷔 확정' 우규민, "3번 더 우승하고 싶어요"

유병민 기자
작성 2026.10.06 21:28 조회수
PIP 닫기
<앵커>

어제(5일) 프로야구 KT가 정규 시즌 우승을 확정한 순간, 우승을 처음 맛본 41살 베테랑 우규민 투수가 흘린 눈물이 화제입니다. 역대 최고령 한국시리즈 데뷔전을 치르게 된 우규민 선수 "세 번 더 케이티의 우승을 이끌고 싶다"는 야망도 밝혔습니다.

유병민 기자입니다.

<기자>

어제 우규민이 프로 데뷔 24년 만에 맛본 정규 시즌 우승과 한국시리즈 진출의 감격은 하루가 지난 오늘까지 남아 있었습니다.

[우규민/KT 투수 : 제가 해왔던 야구 인생이 싹 지나가더라고요. 감정이 너무 복받쳐 올랐던 것 같아서 사실 숨길 수가 없었습니다.]

우규민은 2003년 LG에서 데뷔해 팀의 암흑기를 온몸으로 견뎠고, 삼성 시절이던 2021년에는 사상 첫 '1위 결정전'에서 KT에 져 또 우승과 인연을 맺지 못한 채 프로 인생 24년을 보냈습니다.

올해 41살인 우규민은, 2022년 추신수의 40세를 뛰어넘어 역대 최고령 한국시리즈 데뷔 신기록을 세우게 됐습니다.

[우규민/KT 투수 : 후배들이 뭐 '올해 규민이 형 반지 꼭 끼워 드린다'고 그렇게 얘기했는데, 제가 23년째 속고 있었기 때문에 후배들한테 좋은 선물을 받은 것 같아서 너무 기분이 좋습니다.]

달콤한 샴페인 샤워로 기쁨을 만끽한 우규민은 이제 한국시리즈 우승을 꿈꿉니다.

[우규민/KT 투수 : 우승 반지 하나 못 끼고 한국시리즈 진출을 한 번도 못 해보고 은퇴를 했다면 제가 야구 한 의미가 없어졌을 거라고 생각이 들어요. 몸 관리를 더 잘해서 KT가 2연패, 3연패 할 때까지 같이 돕고 싶습니다.]

(영상취재 : 설치환, 영상편집 : 박정삼)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
유병민 기자 사진
유병민 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지