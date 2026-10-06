범여권과 설전…"제2의 윤석열 꿈꾸나" 힐난에 "모욕적"

<앵커>



조희대 대법원장을 향한 범여권 의원들의 공세는 거셌습니다. "제2의 윤석열을 꿈꾸느냐"는 말까지 나왔는데, 조 대법원장은 "모욕적"이라고 맞받았습니다. 계엄 협조 의혹과 업무추진비를 둘러싼 지적에도 직접 반박했습니다.



이어서 김관진 기자입니다.



<기자>



오늘(6일), 대법원 국정감사에 기관장으로 출석한 조희대 대법원장.



인사말 이후론 내내 침묵을 지켰던 지난해 국정감사 때와는 달리, 이번엔 범여권 의원들의 공세적 질문에 선택적으로 답변에 나섰습니다.



[이성윤/민주당 의원 : 법원 신뢰도가 38%에서 19%로 폭락을 했습니다. 원장님 계실 때 폭락을 한 거예요.]



[조희대/대법원장 : 대한민국의 사법 신뢰도가 근래 나아졌다고 발표하는 것을 들었습니다.]



'범여권 의원들 대 조 대법원장'의 문답 대결엔 한껏 날이 섰습니다.



[손솔/진보당 의원 : 조희대 대법원장님, 혹시 제2의 윤석열을 꿈꾸는 겁니까?]



[조희대/대법원장 : 그런 말씀은 모욕적이고 또 슬픈 일입니다.]



범여권 의원들이 12·3 불법 계엄과 서부지법 폭동 사태에 대법원은 왜 침묵했느냐고 따져 묻자, 조 대법원장은 적극적으로 반박했습니다.



[조희대/대법원장 : 계엄사에서 '인원을 파악해달라'…. 제가 절대 위헌적인 행위니까 보내지 말고 명단도 주면 안 된다고 지시를 했습니다.]



[김기표/민주당 의원 : 서부지법 난동 사건 때 대법원장은 왜 입장 표명을 하지 않으셨나요?]



[조희대/대법원장 : 당시 행정처장이 직접 현장에 가서 강경한 성명을 발표했습니다.]



고가 식사와 와인 구매 등 업무추진비를 부적절하게 사용했단 의혹 제기에 대해선 조 대법원장은 카드를 본 적조차 없다고 해명했는데, 보수야권 의원들은 이재명 대통령 부부의 '경기도 법인카드 사용 의혹'을 거론하며 역공했습니다.



[김민전/국민의힘 의원 : 적어도 법인카드 이야기는 저는 민주당에서는 하면 안 되는 것이 아니냐.]



여권의 사법부 흔들기가 더 문제라며 '조 대법원장 엄호'에 나서기도 했습니다.



[주진우/국민의힘 의원 : 민주당의 강성 개딸 정치가 대한민국 헌법과 국가 시스템을 망가뜨린다고 생각을 합니다.]



오늘 국회에선 '대법관 재체청 문제'로 격화한 대통령과 대법원장 사이 갈등으로 범여권과 보수야권 의원들이 국정감사 첫날부터 격렬한 공방전을 치렀습니다.



(영상취재 : 오영춘·신동환·김용우, 영상편집 : 원형희)