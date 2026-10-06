[사건Why] 유명 업체 믿었는데…신원 속인 '절도범' 청소 도우미

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 송지원 (변호사), 이경민 (변호사)

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많은 사람들이 이용하는 유명 청소 플랫폼. 제보자 역시 자주 이용하던 곳이었습니다. 그런데 하루는 유난히 이상한 행색에 담배 냄새가 심하게 나는 도우미가 왔습니다. 면전에 대고 '돌아가라'고 할 수 없었던 제보자는 도우미에게 청소를 맡겼는데 집에 뒀던 현금이 없어졌습니다.



당시 CCTV 같은 증거가 없어 도우미에게 별도로 문제 삼지 않고 넘긴 제보자, 그러나 몇 달 뒤 경찰에서 걸려온 전화를 통해 도우미의 충격적 정체를 알게 됐습니다. 청소 플랫폼의 도우미 관리에 문제는 없었던 걸까요?



※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.