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[이슈인] 떡잎부터 달랐다…'보드 킹' 강준이 선수

조지현 기자
작성 2026.10.06 19:27 수정 2026.10.06 19:45 조회수
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[뉴스헌터스]

인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)
■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커
■ 대담 : 강준이 (스케이트보드 국가대표, 2026 아시안게임 금메달리스트)
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한국 스케이트보드 사상 처음으로 아시안 게임에서 금메달을 딴 강준이(서울 영등포고) 선수. 강준이 선수는 '세계에서 딱 2명만 할 수 있는 기술'을 3차 시기에 극적으로 성공하면서 금메달을 목에 걸었습니다.

금메달을 딴 뒤 "엄마!"를 외치던 강준이 선수는 7년 전 'SBS 영재발굴단'에 '스케이트보드 신동'으로 소개되며 '될성부른 떡잎'으로 주목받기도 했죠. 어린 시절부터 아시안게임 금메달까지, 그동안 알려지지 않은 강준이 선수의 이야기, 뉴스헌터스 스튜디오에서 직접 들어보시죠.

※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
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