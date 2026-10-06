이 대통령, '국감 출석' JYP 박진영에 "합당한 예우 못 해 안타까워"

▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 현지 시간 지난 9월 25일 대중문화교류위원회 공동위원장인 박진영 JYP엔터테인먼트 대표 프로듀서와 기념 촬영을 하고 있다.

이재명 대통령이 국회 국정감사에 증인으로 출석하게 된 박진영 대중문화교류위원회 공동위원장을 향해 "보수도 없이 시간 내고 자비 지출해가며 대한민국 문화 수출을 위해 그렇게 애쓰고 계시는데 합당한 예우를 해드리지 못 해 못내 안타깝고 미안하다"고 밝혔습니다.이 대통령은 오늘(6일), 자신의 SNS에 이와 같이 적고, "대한 국민이, 대한민국의 문화 역사가 박진영 님의 헌신과 노고를 기억할 것"이라고 감사의 뜻을 표했습니다.그러면서, "국민을 대신해 감사 말씀을 전한다"며 "염치없지만 섭섭함이 있더라도 잊고 K팝, 대한민국 문화를 세계에 펼칠 수 있도록 조금 더 뛰어 주시기를 바란다"고 부탁했습니다.이 대통령은 국민을 향해 "여러분도 칭찬하고 격려해 주시면 좋겠다"고 덧붙였습니다.박진영 위원장은 내일(7일), 국회 문화체육관광위원회의 문화체육관광부 국정감사에 증인으로 출석할 예정입니다.문체위에서는 박 위원장을 증인으로 채택할지에 대해 여야 합의가 이뤄지지 않았지만, 박 위원장이 직접 출석 의사를 밝힌 것으로 전해졌습니다.박 위원장은 오늘 SBS 라디오 <김태현의 정치쇼>에 출연해 "참고인이 아니라 위증 처벌 가능성이 있는 증인으로 나와야 '공익 추구가 진짜 목적'이라는 진심을 믿어주실 것이라 생각했다"고 말했습니다.내년 12월 열리는 글로벌 K팝 축제 '패노메논'의 일부 해외 상표권을 자신의 소속사인 JYP엔터테인먼트에서 단독으로 출원했다는 논란에 대해서도 "빨리 등록해야 하고, 우리 회사에는 이걸 하는 팀이 있어 일단 등록을 먼저 했다"며 "담당자가 생기면 넘겨야죠"라고 설명했습니다.무보수로 일하겠다는 말과 달리 월 수백만 원의 업무추진비를 받는다는 지적과 관련해서는 "받는 줄 몰랐다. 반납하면 되고 그러고 싶은 마음이 더 크다"고 해명했습니다.다만 그는 "만약 제가 업무추진비를 안 받으면, 다음 분에게 '박진영은 안 받았는데 당신은 왜 받냐'(고 하게 되고) 일하기가 힘들어질 것"이라고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)