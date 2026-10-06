흑해 선박 2척 또 드론 피격…불가리아 연안서 1척 침몰

▲ 흑해를 오가는 곡물 수출 선박 (자료사진)

불가리아에 접한 흑해 연안에서 상선 2척이 정체불명의 드론 공격을 받아 1척이 침몰했다고 AFP·로이터통신 등이 현지 시간 6일 보도했습니다.외신에 따르면 불가리아 공영라디오 BNR은 이날 구조 당국을 인용해 흑해를 오가던 팔라우와 토고 선적의 상선들이 각각 공격을 받았다고 밝혔습니다.이중 침몰한 토고 선적 선박의 선원들은 실종 상태입니다.팔라우 선적 선원들은 상당수 구조된 것으로 전해졌습니다.구조당국은 해안 도시 비알라에서 약 150㎞ 떨어진 해역에서 실종 선원들을 수색 중입니다.불가리아 정부는 이번 공격 주체와 관련해서 논평을 거부했다고 외신은 전했습니다.당국은 이날 중 긴급회의를 소집해 이번 피격 사태에 대해 논의할 예정입니다.이날 공격은 흑해의 루마니아 배타적경제수역(EEZ)에 있던 선박에서 화재가 발생해 2명이 사망한 지 하루 만에 발생했습니다.우크라이나 측은 이 선박이 러시아의 드론 공격을 받았다고 주장했습니다.최근 러시아가 우크라이나의 곡물 수출로 봉쇄를 노리고 흑해 항만과 선박에 대한 공세 수위를 높이면서 이 지역에서 긴장감이 커지고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)