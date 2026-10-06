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강북구서 일면식 없는 70대 살해한 20대 구속영장 신청

조민기 기자
작성 2026.10.06 17:57 조회수
강북구서 일면식 없는 70대 살해한 20대 구속영장 신청
▲ 서울강북경찰서

서울 강북구 주택에서 일면식 없는 남성을 살해한 혐의를 받는 20대 남성에 대해 경찰이 구속영장을 신청했습니다.

서울 강북경찰서는 오늘(6일) 낮 살인 혐의로 20대 남성 A 씨에 대해 구속영장을 신청했다고 밝혔습니다.

A 씨는 지난 3일 밤 11시쯤 서울 강북구 번동 주택에서 거주자인 70대 남성 B 씨의 목을 졸라 숨지게 한 혐의를 받습니다.

경찰은 B 씨가 연락이 닿지 않는다는 신고를 접수해 소재를 파악하다 그제 저녁 7시쯤 자택에서 숨진 B 씨를 발견했습니다.

이후 현장 주변의 CCTV 등을 분석해 A 씨를 용의자로 특정하고 어제 새벽 1시쯤 긴급체포했습니다.

A 씨와 피해자는 평소 알던 사이는 아닌 걸로 전해졌습니다.

A 씨는 경찰 조사에서 B 씨와 길에서 어깨가 부딪혀 항의하러 찾아가 우발적으로 살해했다는 취지로 진술해왔습니다.

하지만 CCTV 등을 분석한 결과, B 씨가 식당에서 자택으로 돌아가는 과정에서 다른 사람과 부딪히는 장면은 나오지 않은 걸로 확인됐습니다.

경찰은 A 씨가 거짓으로 진술했을 가능성이 크다고 보고 사이코패스 진단 검사 등을 통해 범행 동기를 조사할 예정입니다.

(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)
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