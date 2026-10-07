"엄마가 내 엄마라 행복했어"…여행 중 쓰러진 50대, 3명 살렸다 [자막뉴스]

딸과 베트남을 여행하던 중 갑자기 호흡 곤란 증세를 보이며 쓰러진 50대 여성이 장기 기증으로 3명에게 생명을 나눴습니다.



한국장기조직기증원에 따르면, 9월 18일 고신대학교복음병원에서 55살 구진희 씨가 3명의 환자에게 간과 신장을 나누고 떠났습니다.



구 씨는 9월 12일 딸과 베트남을 여행하던 중 갑자기 호흡 곤란 증세를 보이며 뇌출혈로 쓰러졌습니다.



현지 병원으로 이송됐지만 의식이 돌아오지 않아 국내 병원으로 옮겨졌고, 끝내 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았습니다.



유족들은 '남을 돕고 선한 영향을 끼치자'는 고인의 뜻에 따라 장기 기증을 결심했습니다.



서울에서 태어난 구 씨는 2001년 임신 중 특발성 혈소판 감소증을 진단받았습니다.



치료에도 잘 반응하지 않아 25년간 입원을 반복해야 했습니다.



하지만 구 씨는 몸이 아픈 가운데서도 자신보다 가족과 주변 사람들을 먼저 생각했습니다.



2015년 남편의 근무지를 따라 부산으로 이주한 뒤에는 남편 회사의 신앙 모임에서 활동하며 직원과 그 가족들이 어려울 때 곁에서 힘이 되어주었습니다.



몸 상태가 안정될 때면 가족과 함께하는 여행이 구 씨의 큰 즐거움이었고, 항공사 기장인 남편은 여행하는 동안 아픔을 잊고 즐거워하는 아내를 보며 함께 여행 다닐 기회를 자주 마련했습니다.



여행만큼이나 구 씨의 삶을 채운 것은 두 딸이었습니다.



구 씨는 지난 8월 큰딸 지수 씨가 낳은 첫 손주를 품에 안으며 크게 기뻐했고, 내년 결혼을 앞둔 작은딸 지원 씨와는 결혼 준비를 함께했습니다.



두 딸은 손주가 자라는 모습도, 결혼식도 함께하지 못하게 된 어머니의 빈자리가 크게 느껴진다고 합니다.



[김지수 / 구진희 씨의 큰딸 :엄마가 이제 손주를 많이 기다리기도 했고 아기도 워낙 좋아해서 조금 더 함께 했으면 좋았을 텐데]



남편 김 씨는 아내에게 "여보, 당신을 만난 지 33년, 함께했던 행복한 시간들 잘 간직할게. 이제 아픔 없는 곳에서 걱정 말고 편히 쉬어"라고 마지막 인사를 전했습니다.



큰딸 지수 씨도 "앞으로도 '엄마라면 어떻게 했을까'를 생각하며 엄마의 가치관을 이어가겠다"라고 다짐했고, 작은딸 지원 씨는 "엄마가 내 엄마라서 너무 행복했다"며 애틋한 마음을 전했습니다.



[김지원 / 구진희 씨의 작은딸 : 힘든 병 때문에 많이 힘들었을 텐데 그래도 우리 잘 키워줘서 너무 고마웠고, 우리도 예쁜 가정 꾸려가지고 열심히 살다가 갈게]



(취재: 정다은, 영상편집: 이다인, 디자인: 이정주, 화면제공: 한국장기조직기증원, 제작: 디지털뉴스부)