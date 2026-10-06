[주영진 뉴스브리핑]
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■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 성한용 한겨레 선임기자, 허민 문화일보 전임기자
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● '군 면제 실언' 후폭풍
성한용 / 한겨레 선임기자
"머리 숙였지만 부족…국민 '감정선' 건드려"
"제도 손질은 하되 '병역특례 폐지'는 옳지 않아"
허민/문화일보 전임기자
"우승 안 하면 어떤가…인간성부터 갖추길"
"'공정성' 감정 건드려 문제 된 것"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[성민종합정치] 묻지도 않았는데 "군대 안 간다"…역풍 부른 실언에 53년 병역특례 손질 불가피
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