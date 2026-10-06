여자 농구, U-18 아시아컵 조별리그 2승 1패…4강 진출 전행

▲ 한국의 임연서(6번)

한국 18세 이하(U-18) 여자 농구 대표팀이 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵 조별리그를 2승 1패로 마쳐 4강 진출전에 올랐습니다.이영현 감독이 지휘하는 대표팀은 오늘(6일) 말레이시아 스름반에서 열린 2026 FIBA U-18 여자 아시아컵 조별리그 A조 최종 3차전에서 호주에 56-92로 졌습니다.4일 뉴질랜드, 5일 필리핀을 연파했던 한국은 호주에는 덜미를 잡히며 2승 1패를 기록, 호주(3승)에 이어 A조 2위로 조별리그를 마쳤습니다.이번 대회에선 8개국이 2개 조로 나눠 조별리그를 치러 각 조 1위가 준결승에 직행하고, 조 2·3위 팀들은 4강 진출전을 통해 준결승 합류를 노립니다.이번 대회에서 4위 안에 들면 내년 중국에서 열리는 FIBA U-19 여자 월드컵 출전권을 줍니다.이날 한국에선 임연서(수피아여고)가 16점, 이소희(숙명여고)가 11점을 올리며 분전했으나 리바운드에서 호주에 32-54로 크게 밀렸습니다.4강 진출전은 8일 열리며, 준결승은 9일, 결승전과 3·4위전이 10일 이어집니다.(사진=FIBA 홈페이지 캡처, 연합뉴스)