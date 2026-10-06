[주영진 뉴스브리핑]
인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <주영진 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.
■ 방송 : SBS <주영진 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~15:20)
■ 진행 : 주영진 앵커
■ 대담 : 박연미 경제평론가, 박진호 SBS 논설위원
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● 머니버스
박진호 / SBS 논설위원
"금융권 'AI 해킹', 동일인·동일 집단 소행 가능성 제기"
"보안 약한 지점 집중 공격해 중앙으로 진입 시도 우려"
"트럼프, 중간선거 의식한 다급한 발언 나오는 듯"
박연미 / 경제평론가
"AI 해킹으로 민감한 정보 유출…2차 피해 우려"
"미 민주당 견제 시 관세는 유리, 나머지 산업 정책은 불리"
"삼성전자 비약적 성장에 눈높이 높아져…가이던스가 중요"
※ 자세한 내용은 동영상으로 확인하실 수 있습니다.
[머니버스] 'AI 해킹' 인터넷 은행에도 접속 시도…핵심 전산망 우회해 공격 이유는?
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