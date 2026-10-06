한국 사제들 만난 교황, 한국어로 "좋은 아침이에요"…WYD 기대감

▲ 유흥식 추기경과 한국인 사제들 만난 레오14세 교황

레오 14세 교황이 한국인 사제들을 만나 세계청년대회(WYD)에 대한 기대를 전하며 한반도 평화를 기원했습니다.교황청은 레오 14세 교황이 현지시간 5일 바티칸 사도궁에서 로마에 거주하는 한국인 사제들과 수녀들을 알현했다고 밝혔습니다.이날 행사에는 교황청 성직자부 장관인 유흥식 추기경을 포함해 160여 명이 참석했습니다.교황은 "한국이 과거에는 선교의 땅이었지만 지금은 선교사들의 고향이 됐다"며 "그 뿌리에는 한국 순교자들의 신앙과 희생에 대한 기억이 있다"고 말했습니다.또 "한국인은 역사를 통해 놀라운 정신적 강인함을 보여줬다"며 "박해와 전쟁, 가난과 분단을 견뎌내면서 다시 일어서고 미래를 바라볼 줄 알았다"고 강조했습니다.그러면서 "여러분이 내년 서울 세계청년대회에 참가할 젊은이들에게 희망의 증인이 되고 분단된 한반도에서 평화의 장인이 되길 바란다"고 당부했습니다.교황은 한국 천주교의 두 번째 사제이자 '땀의 순교자'로 불린 가경자 최양업 신부를 언급하면서 "그는 11년 동안 한국 곳곳의 그리스도교 공동체들을 찾아 하느님의 말씀과 성사를 전했고 마침내 봉사에 자신의 생명을 바쳤다"며 희생을 기렸습니다.특히 교황은 이 자리에서 한국어로 "좋은 아침이에요"라고 인사를 건네기도 했습니다.교황은 성 아우구스티노 수도회 총장 시절인 2002년부터 다섯 차례 방한하면서 한국에 대한 이해를 넓혔다는 평가를 받습니다.WYD는 성 요한 바오로 2세가 1985년 '세계 젊은이의 날'을 제정한 것을 기념해 이듬해부터 교황이 세계 각국을 찾아가 젊은이들을 만나는 행사로 자리 잡았습니다.레오 14세 교황은 내년 여름 서울에서 열리는 행사에 취임 후 처음으로 방한할 전망입니다.(사진=바티칸미디어 캡처, 연합뉴스)