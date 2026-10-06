연락 끊기더니…"2년 넘게 행방불명" 한국인 돌연 '증발'

2024년 3월 필리핀 현지 카지노에 근무하던 30대 한국인 남성 A 씨가 실종됐습니다.



지인이 공관에 연락이 닿지 않는다고 신고했고, 이후 주재국 경찰청과 이민청 등이 A 씨를 찾아 나섰지만 2년 7개월째 여전히 장기 실종자로 남아있습니다.



외교부가 김대식 국민의힘 의원실에 제출한 자료에 따르면, 이처럼 해외에서 실종이 접수됐지만, 소재가 확인되지 않고 '미종결' 상태로 남아있는 재외국민은 올해 상반기 66명으로 집계됐습니다.



이 중 대부분인 60명이 아시아태평양 지역에 집중됐고, 유럽과 미주도 각각 4명, 2명 아직 소재가 확인되지 않은 걸로 나타났습니다.



재외국민 실종자는 지난해부터 큰 폭으로 늘었습니다.



2023년에 13명, 2024년에는 12명이었지만 지난해 88명으로 급증했습니다.



마찬가지로 대부분이 아시아태평양 지역에서 실종됐습니다.



재외공관에 연락이 두절됐거나 실종이 의심돼 '실종 신고'된 재외국민 숫자는 올해 상반기 1천2명에 달합니다.



지난해에는 2천346명, 2024년엔 1천372명이었습니다.



외교부는 실종자 해결을 위해 주재국 경찰청과 이민청 등 관계 당국에 대한 확인 요청을 하고, 관계자 면담 및 한인 사회와의 협업 등을 통해 소재 확인 노력을 지속하고 있다고 설명했습니다.



(취재 : 정다은, 영상편집 : 김기현, 디자인 : 이수민, 제작 : 디지털뉴스부)