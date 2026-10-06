한 총리 "개인정보 해킹 신속 수사…피해보상 철저 이행 감독"

▲ 한성숙 국무총리가 6일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 금융ㆍ공공기관 개인정보 유출 관련 회의를 주재하고 있다.

한성숙 국무총리는 인공지능(AI) 해킹 추정 공격에 따른 금융기관 등의 개인정보 유출과 관련, "경찰청은 관계기관과 협조해 모든 역량을 집중, 해킹 세력을 신속하게 수사해 주길 바란다"고 주문했습니다.한 총리는 이날(6일) 정부서울청사에서 열린 금융·공공기관 개인정보 유출 관련 회의 모두발언에서 이같이 언급했습니다 그는 "이번 공격이 금융권의 주 전산 시스템이 아닌 일부 외부 취약 지점에 대한 것이긴 하지만 인공지능을 활용한 것으로 추정되고 향후 AI가 피싱에 활용될 경우 2차 피해로 이어질 수 있다는 점에서 심각한 상황"이라고 짚었습니다.이어 "유사한 방식 해킹이 앞으로 금융권뿐만 아니라 산업계, 정부·공공부문으로 확산할 수 있다는 점에서 매우 우려가 큰 상황"이라고 덧붙였습니다.그러면서 "정부·공공기관, 금융권, 기업 모두 경각심을 갖고 이번 사고를 신속히 해결하고 우리 보안 시스템이 완전히 새롭게 자리매김하는 계기로 삼아야 할 것"이라고 강조했습니다.또 "기존 보안 체계와 점검 체계로는 대비하기 어려운 상황이니 전면적 개편을 서둘러야 한다"고 촉구했습니다.한 총리는 구체적으로 "금융위는 금융기관의 유출된 개인정보 범위를 정확히 파악하고, 그 원인을 철저히 분석해 대책을 마련해 달라"며 "해당 금융회사가 고객 보호, 피해보상 등도 철저히 이행하도록 감독하고 지원해 주길 바란다"고 지시했습니다.이어 "과기부·개보위 등 관계기관은 추가 해킹에 의한 정보 유출이 발생하지 않도록 산업계 및 공공기관이 자체 예방 활동을 강화하고, 유사시 신속 대응토록 점검해 주시길 바란다"며 "지금까지 우리가 가지고 있는 개인정보보호 인증 관련 체계들도 전면 검토해야 할 때라고 생각한다"고 덧붙였습니다.이와 함께 현재 정부·공공기관이 보유하고 있지만 미운영하거나 방치된 웹사이트들을 폐쇄 등 정리하고, AI 활성화·클라우드 사용 보편화 등 환경 변화에 맞춰 정보보안 거버넌스 체계 개편 방안을 검토하라고 지시했습니다.한 총리는 "SNS 등을 통해 예금계좌 정보가 해킹된 것처럼 거짓 정보나 가짜뉴스가 유포되고 있다"며 "국민께서 불안한 상황이 발생하지 않도록 투명하게 정보를 제공하는 노력에도 소홀함이 없도록 해 주시길 바란다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)