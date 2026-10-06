미 국방부, 앤트로픽 AI 사용 중단…블랙리스트 지정 8개월만

▲ 앤트로픽 AI

미국 국방부가 "앤트로픽의 클로드 모델 등 이 회사 AI 제품의 사용을 중단했다"고 발표했습니다.이번 조치는 미 국방부가 지난 2월 국가안보를 이유로 앤트로픽을 '공급망 위험 기업'으로 지정한 지 8개월 만에 나왔습니다.지난 2월 피트 헤그세스 국방장관은 앤트로픽을 '공급망 위험 기업'으로 지정했고, 국방부는 8월 말까지 앤트로픽 제품의 사용을 중단할 것이라고 발표했으나, 사용 중단이 두 달 지연됐습니다.소식통들은 지난주까지만 해도 미 국방부가 연구, 분석, 정보수집을 비롯해 이란 전쟁에서도 앤트로픽의 클로드 모델을 사용했다고 말했습니다.최근까지만 해도 클로드 모델은 방대한 양의 정보를 분류하는 데 중요한 도구로 사용됐다는 것입니다.앤트로픽의 AI 제품은 2024년부터 미국 정부와 군에서 사용돼 왔으며, 이 회사의 AI 도구는 기밀 업무를 수행하는 정부기관에 배치된 최초의 첨단 도구였습니다.하지만 올해 초 미 국방부가 앤트로픽에 대해 "클로드의 안전장치를 제거하고 군이 앤트로픽의 AI 제품에 제한 없이 접근할 수 있도록 하라"고 압박하자 앤트로픽은 '대규모 감시와 자율 무기에 대한 우려'를 이유로 거부했습니다.이에 대해 헤그세스 장관은 앤트로픽을 국가안보 공급망 위험 기업으로 지정했습니다.미국에 위협이 되는 국가에 기반한 기업들에 적용되는 법적 조치였습니다.앤트로픽은 이 조치가 "전례 없고 불법적"이라고 반발했으며 트럼프 행정부를 상대로 소송을 제기했습니다.워싱턴DC 연방항소법원은 지난달 국방부의 블랙리스트 지정 조치를 무효로 해달라는 앤트로픽 측의 요청을 기각하고 정부 측 손을 들어줬습니다.미 국방부는 법적 공방이 진행되는 동안 구글, xAI, 오픈AI 등 다른 주요 기술기업들과 계약을 체결했습니다.최근 몇 달 동안 군 일부에서는 오픈AI의 도구들이 더 폭넓게 채택됐습니다.소식통들에 따르면 클로드 모델은 국방부가 사용하는 대규모 데이터 플랫폼인 '메이븐 스마트 시스템'에 탑재돼 있었습니다.팔란티어가 운영하는 메이븐은 미 국방부가 정보와 데이터를 정리하는 데 사용하는 핵심 플랫폼입니다.조지타운대 안보·신흥기술센터의 선임 연구분석가 로런 칸은 클로드가 메이븐에 깊이 통합돼 있었기 때문에 시스템에서 신속하게 제거하기는 어려웠을 것이라고 말했습니다.국방부 근무 경력을 가진 칸 분석가는 "국방부가 시스템 전반에서 클로드 사용을 모두 제거하는 데 지금까지 걸렸다는 사실은 이런 기술들이 '손쉽게 꽂았다 뺄 수 있는 것'이 아니라는 점을 보여준다"고 말했습니다.