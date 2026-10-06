'찬트리버' 찬열, 진짜 동물 연기 도전…'TV동물농장' 성우 깜짝 변신

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그룹 엑소(EXO) 찬열이 SBS 'TV 동물농장'의 성우로 뜻밖의 변신에 나선다.오는 11일(일) 방송되는 'TV 동물농장'에서는 엑소 찬열이 목소리로 특별 출연해 유쾌하고 진정성 있는 동물 더빙 연기를 선보인다.찬열은 최근 자신의 유튜브 콘텐츠 촬영을 위해 남도형 성우를 만나 성우 체험에 나섰으며, 그 과정에서 다양한 캐릭터 목소리를 소화해 내며 'TV 동물농장' 더빙까지 이어지는 특별한 인연을 맺게 됐다.평소 훤칠한 피지컬과 장난기 넘치는 친근함으로 팬들 사이에서 '찬트리버'라는 별명으로 불리던 찬열은 현장에서 목소리의 톤과 말투를 자유자재로 바꿔가며 여러 동물 캐릭터를 오가는 열정을 보였다. 이에 남도형 성우와 제작진을 사로잡은 찬열의 최종 선택 캐릭터가 무엇일지 기대를 모은다.더불어 찬열은 녹음 현장에서 새로운 가족을 기다리는 구조견들의 이야기에 큰 관심을 표하며, 반려인으로서의 따뜻한 진심을 담아 유기견 입양을 독려하는 메시지도 함께 전했다.찬열의 목소리가 담긴 'TV 동물농장' 더빙 비하인드는 SBS 공식 채널 'SBS NOW'와 찬열의 유튜브 '채널찬열'을 통해 공개된다. 찬열의 반전 성우 도전기는 오는 11일 일요일 아침 9시 30분 방송될 'TV 동물농장'에서 공개된다.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)