[자막뉴스] '삼전닉스'맨 '단물' 빼먹고 버렸다…'파격 조건' 믿고 중국 갔다 '뒤통수'

삼성전자와 SK하이닉스에서 평균 15년 넘게 근무한 반도체 핵심 기술 인력 27명이 중국 메모리 반도체 기업 창신메모리, CXMT로 이직한 것으로 나타났습니다.



그런데 이들의 CXMT 평균 재직기간은 2.9년에 불과했고, 27명 가운데 26명은 이미 회사를 떠난 것으로 확인됐습니다.



국민의힘 최수진 의원실이 링크드인 등을 전수조사한 결과 CXMT로 옮긴 것으로 확인된 27명이 삼성전자와 SK하이닉스에서 근무한 기간을 합치면 총 415.9년, 1인당 평균 15.4년에 달합니다.



20년 이상 현장에서 반도체 양산을 이끌었던 수석·임원급 인력도 6명 포함됐습니다.



맡았던 업무도 다양해 회로설계 8명, 공정통합 7명, 단위공정·장비와 수율·결함분석 각각 4명 등 반도체 생산에 필요한 핵심 분야에 걸쳐 있었습니다.



최근에는 범용 D램뿐 아니라 고대역폭메모리, HBM 설계와 첨단 패키징 인력까지 CXMT로 이동한 것으로 조사됐습니다.



이직 과정에서는 전직 금지 약정을 피하기 위한 것으로 의심되는 우회 이직 정황도 포착됐는데 27명 가운데 15명은 삼성전자나 SK하이닉스를 퇴사한 직후 장비·소재 협력사나 외국계 기업, 대학 연구교수 등을 거친 뒤 CXMT에 합류했습니다.



중국 측이 제시한 조건도 파격적이었습니다.



의원실이 확보한 중국 헤드헌터의 메시지에는 기존 연봉보다 60%에서 최대 2배 높은 보수와 3년에서 5년간의 고용 보장, 임대주택과 자녀 교육비 지원 등의 조건이 담긴 것으로 전해졌습니다.



하지만 이렇게 중국으로 건너간 한국인 엔지니어 27명의 평균 재직기간은 2.9년에 그쳤고 현재 CXMT에 남아 있는 것으로 확인된 사람은 단 한 명뿐인 걸로 조사됐습니다.



최수진 의원실은 CXMT가 공장을 구축하고 공정을 안정화하는 과정에서 한국 엔지니어들의 기술과 노하우를 단기간에 확보한 뒤 계약을 종료하는 방식으로 인력을 활용했을 가능성이 있다고 분석했습니다.



최 의원은 반도체 기술은 수십 년 동안 축적된 사람의 경험과 노하우라며, 핵심인력의 해외 이동을 파악할 국가 차원의 관리 체계와 국내에서 계속 일할 수 있도록 하는 보상과 재취업 대책이 필요하다고 지적했습니다.



이에 대해 산업통상부는 합법적인 해외 인력 채용을 단속하거나 제한할 법적 근거는 없다고 밝혔습니다.



(취재 : 김민정, 영상편집 : 이의선, 디자인 : 양혜민, 제작 : 디지털뉴스부)