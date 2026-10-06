"다른 여성들도 협박 당해"…'집단 성폭행' 의혹 확산 [월드리포트]

미국 아이비리그 명문인 코넬대가 있는 뉴욕주 이타카 시내에 시민들이 모였습니다.



2년 전 코넬대에서 약물에 취한 상태로 남학생 7명에게 집단 성폭행을 당했다며 소송을 낸 피해 여성을 지지하기 위해서입니다.



[집회 참가자 : SNS에 쏟아지는 내용들을 보면서 그녀 심정을 짐작할 수 있었습니다. 그녀를 지지하는 공동체가 이곳에 있다는 것을 보여주고 싶었습니다.]



[집회 참가자 : 우리는 그녀를 지지하기 위해 모였습니다. 그녀가 겪고 견뎌낸 일들이 아직 끝나지 않았고, 지금도 그녀를 힘들게 하고 있다는 게 느껴집니다.]



피해 여성은 당시 학교 경찰에 신고했지만, 검찰은 최초 진술서만으로는 혐의 입증이 어렵다며 기소하지 않았습니다.



대학 자체 조사에서도 가해자로 지목된 학생 가운데 일부만 퇴학 처분을 받는데 그쳤습니다.



그렇게 2년이 흐른 뒤, 피해 여성이 학교와 학생들을 상대로 민사소송을 내면서 초기 부실 수사를 비판하는 여론이 커졌고, 결국 뉴욕주지사가 주법무 장관을 특별검사로 임명해 재수사를 맡겼습니다.



피해 여성 측 변호인은 언론 인터뷰에서 소송을 취하하라는 협박을 받고 있다고 밝혔습니다.



온라인에서 피해자 신상을 캐내려는 시도가 이어지고 있다며 엉뚱하게 지목된 여성들까지 피해를 보고 있다고 말했습니다.



[토마스 주프라/피해 여성 변호인 : 피해 여성은 여러 차례 협박을 받았고, 심지어 다른 여성들까지 해코지하겠다는 협박을 받았습니다. 오늘 아침엔 저도 협박을 당했습니다.]



특검은 2년 전 수사 과정부터 다시 들여다본 뒤에 혐의가 있다고 판단되면 대배심에 사건을 넘기게 되고, 거기에서 기소 여부를 판단하게 됩니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : )