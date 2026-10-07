"커피 들고 오면 광탈입니다"…논란 부른 면접관의 진짜 속마음 [스프]

⚡ 스프 핵심요약



면접장 커피 소지 논쟁의 핵심: 미국 채용 전문가의 경고로 시작된 논란은 커피 소지를 '태도 미흡'으로 보는 견해와 '업무 능력과 무관한 과도한 통제'라는 반론이 대립하며, 면접관과 지원자 간 관점 차이를 극명히 보여주었습니다.



비언어적 신호와 명문화되지 않은 규범: 면접은 직접 평가하기 어려운 성실성·열정을 복장·태도 등 '비언어적 신호'로 추정하는 자리이며, 직장 내에는 시대·문화·업종에 따라 달라지는 '보이지 않는 프로페셔널리즘의 규칙'이 존재합니다.



면접의 본질적 과제: 한국을 포함한 면접 환경에서 지원자는 불이익 가능성을 계산할 수밖에 없으나, 궁극적으로 기업은 '면접 기술에 익숙한 사람'과 '실제 일을 잘할 인재'를 선별하고 구분해내는 과제를 안고 있습니다.

01. 커피 한 잔에서 시작된 논쟁

케이틀린 웨니에이앤 | 기업 채용 전문가

아이스커피나 라테를 들고 나타나면 면접이 그날 볼일 가운데 하나의 정거장처럼 보입니다.

케이틀린 웨니에이앤 | 기업 채용 전문가

아이스커피를 들고 너무 아무렇지 않게 면접장에 들어오지 마세요.

일할 사람을 뽑는 겁니까, 아니면 그 사람이 무슨 음료를 마시는지 단속하는 겁니까?

- 비즈니스인사이더 기사 중

02. 우리는 능력만으로 면접을 보지 않는다

곽금주 | 서울대 심리학과 명예교수

그 사람의 그 성향이라든지 근면성, 성실성, 어느 정도 열정을 가지고 있는지는 굉장히 평가가 어렵거든요. 그래도 직접 사람을 보고 대면하고 얘기하고, 그때의 태도라든지 표정이라든지 이런 비언어적인 것이 굉장히 도움이 되거든요.

03. 말하지 않아도 지켜야 하는 규칙

04. 한국의 면접은 다를까

곽금주 | 서울대 심리학과 명예교수

우리나라에서는 조금 아닌 것 같다는 생각이 들어요. 어떤 회사냐에 따라서 조금은 달라지겠지만 우리나라에서는 아직도 복장이 너무 자유롭고 분방하고 이런 경우는 면접하는 사람들이 약간의 거부감을 가질 수 있는 아직은 그런 사회이기 때문에 그냥 예의 바르고 또 옷차림도 깔끔하고 이렇게 하는 게 아직은 좋을 것 같다는 생각이 들어요.

05. 면접을 잘 보는 사람과 일을 잘할 사람

곽금주 | 서울대 심리학과 명예교수

면접을 많이 본 사람은, 그것도 하나의 경험이거든요. 경험을 많이 한 게 보여요. 연습되고 길러진 거지, 이게 진정한 저 사람의 모습일까 하는 거를 어느 정도는 판단을 할 수 있을 거예요.

06. 사실 커피 가지고 싸우는 게 아니다

사실 아무도 커피 가지고 싸우는 게 아닙니다.

Deep Dive Q&A

면접 보러 가다 조금 일찍 도착해서 아이스 아메리카노 한 잔 샀습니다. 아직 다 못 마셨는데 면접 시간이 됐다면 그냥 들고 들어간다? 밖에서 다 마시고 들어간다? 별것 아닌 것 같은 이 질문을 놓고 최근 뜻밖의 논쟁이 벌어졌습니다. 면접에 커피 들고 가도 될까?논쟁의 시작은 미국의 기업 채용 전문가 케이틀린 웨니에이앤이었습니다. 16년 동안 채용 업무를 해왔다는 그는 틱톡에 이런 영상을 올렸습니다.커피를 사고, 면접을 보고, 다음 볼일을 보러 가는 것처럼 중요한 면접을 그저 오늘 할 일 가운데 하나로 여기는 듯한 인상을 줄 수 있다는 겁니다.영상이 주목받으면서 반론도 쏟아졌습니다. 여러 언론들도 잇따라 이 논쟁을 다뤘습니다. '커피와 업무 능력이 무슨 상관인가?' '커피를 사도 늦지 않았다면 오히려 시간 관리를 잘한 것 아닌가?'인재 채용 전문가 스티브 레비는 비즈니스인사이더에 이런 질문을 던졌습니다.같은 커피 한 잔을 보고 누군가는 면접을 가볍게 여기는 지원자를 떠올리고, 누군가는 업무와 상관없는 행동까지 평가한다고 받아들입니다. 왜 이렇게 다른 걸까요?면접은 지원자의 능력을 확인하는 자리입니다. 실제로는 능력만 보지는 않습니다. 말투, 복장, 표정, 자세, 언제 도착했는지, 면접관의 눈을 어떻게 바라보는지까지 짧은 시간에 드러나는 행동을 보고 성실성이나 책임감, 조직에서의 태도까지 가늠하려 합니다. 직접 확인하기 어려운 특성을 눈에 보이는 행동에서 추정하는 겁니다.실제 면접에서는 답변할 때만 평가가 이루어지는 것도 아닙니다. 미국의 한 채용 전문가는 지원자가 무슨 음료를 들고 왔는지는 보지 않지만 리셉션 직원에게 어떻게 인사하는지, 로비에서 어떻게 기다리는지는 눈여겨 봤다고 말했습니다. 행동과 예절도 지원자를 판단하는 일부라는 겁니다.아이스 아메리카노도 이런 '비언어적 신호' 가운데 하나로 읽힐 수 있습니다. 커피 하나가 업무 능력을 보여주는 건 아니지만 누군가는 거기에서 이 사람이 면접을 얼마나 중요하게 생각하는가를 읽는 겁니다. 같은 행동을 보고도 사람마다 다른 신호를 읽는다는 게 이번 논쟁의 핵심입니다.파이낸셜타임스는 이번 논쟁을 직장에 존재하는 '작고 명문화되지 않은 프로페셔널리즘의 규칙들'이라는 문제로 확장했습니다. 회사 규정에는 없지만 직장 생활을 하다 보면 당연히 지켜야 한다고 여겨지는 행동들이 있습니다. 취업 면접에도 이런 규칙이 많았습니다. 한때는 문신은 감추고 튀는 머리색은 피하고 연봉 이야기는 먼저 꺼내지 않고 면접이 끝나면 감사 편지를 보내는 것까지 취업 전략으로 권장됐습니다.지금은 외모 기준이 달라진 직장도 많고 연봉과 근무 조건을 먼저 확인하는 일도 이전과 다르게 받아들여집니다. 화상 면접이 보편화되면서 카메라는 켜야 하는지, 집안 배경은 어디까지 정리해야 하는지처럼 과거에는 없던 새로운 면접 예절도 생겼습니다. 무엇이 '프로다운 행동'인지에 대한 기준은 시대와 업종, 조직, 문화에 따라 달라지는데 커피가 지금 그 경계에 올라온 겁니다.파이낸셜타임스는 이런 보이지 않는 규칙이 누구에게나 똑같이 익숙한 것은 아니라는 연구자들의 지적도 소개했습니다. 누군가에게는 처음 마주하는 규칙일 수 있다는 얘기입니다.미국에서조차 논쟁이 되는 '면접장 아이스커피', 한국이라면 어떨까요?중요한 건 커피를 들고 가는 게 실제로 잘못된 행동이냐는 게 아닙니다. 평가 기준에는 '커피를 들고 왔는가'라는 항목이 없어도 지원자는 누군가 좋지 않게 받아들일 가능성까지 계산하게 됩니다.실제 국내 채용 공고를 보면 직무 능력과 함께 태도와 자세, 성실성, 의사 표현 능력 등을 면접 평가 항목으로 제시하는 공공기관도 있습니다. 시험 점수처럼 정확히 숫자로 재기 어려운 요소들입니다. 면접관은 지원자가 어떻게 말하는지, 어떻게 앉아 있는지, 질문에 어떤 태도로 답하는지 같은 짧은 시간 동안 관찰할 수 있는 행동에서 그 사람의 특성을 가늠하게 됩니다.미국의 '커피 논쟁' 구조 자체는 한국 면접에서도 낯설지 않습니다. 어떤 행동이 좋은 인상을 주는지, 어디까지가 격식이고 어디부터가 지나친 형식인지 정확한 선을 긋기는 어렵습니다.보이지 않는 규칙을 많이 알고 면접 경험도 많다면 아무래도 면접에는 더 익숙해집니다. 그게 반드시 더 좋은 인재라는 뜻일까요?면접의 목적은 면접을 잘 보는 사람을 뽑는 게 아니라 함께 일할 사람을 찾는 데 있습니다. 보이지 않는 규칙에 익숙한 정도와 실제로 일을 잘할 가능성을 얼마나 잘 구분하느냐도 면접의 과제가 되는 셈입니다.논쟁이 커진 뒤 처음 문제를 제기했던 웨니에이넨은 자신의 생각을 다시 설명했습니다.같은 조언을 두고 지원자와 기업이 전혀 다른 말을 듣고 있다는 겁니다. 한쪽은 '불필요한 형식까지 요구한다'고 느끼고, 다른 한쪽은 '면접에 대한 준비와 태도'의 문제라고 봅니다. 같은 행동을 두고 서로 다른 의미를 읽는 겁니다.재택근무와 화상회의, 자율 복장처럼 직장에서 격식을 요구하는 방식은 계속 달라지고 있습니다. 사람을 처음 평가하는 면접이라는 자리에서는 여전히 작은 행동 하나에도 큰 의미가 붙습니다.'면접에 커피를 들고 가도 될까?'에서 시작했는데 조금 더 들여다보면 다른 질문이 남습니다. 우리는 왜 '일을 잘할 사람'을 찾으면서 '면접을 잘 보는 사람'을 뽑게 되는 걸까요? 그리고 그 사람이 보여준 모습 가운데 어디까지가 실제 모습이고 어디부터가 면접을 위해 익힌 모습일까요?A1. 커피를 손에 들고 편안하게 들어오는 모습이 면접이라는 공식적이고 중요한 자리를 그저 하루 일정 중 들르는 하나의 '정거장' 정도로 가볍게 생각한다는 인상을 주기 때문입니다. 면접관 입장에서는 지원자의 성실성이나 업무에 대한 열정을 직접 측정하기 어렵기 때문에 이러한 비언어적 행동을 통해 지원자의 태도와 진정성을 간접 평가하게 됩니다.A2. 한국 사회와 기업 문화는 여전히 예의범절, 깔끔한 복장, 공식 석상에서의 격식을 크게 중시하기 때문입니다. 국내 공공기관 및 기업의 채용 평가 항목에는 직무 능력뿐만 아니라 태도, 자세, 성실성 등이 직간접적으로 포함되어 있어, 커피를 들고 입장하는 행동이 면접관에게 '준비성 부족'이나 '예의 없는 태도'라는 거부감을 유발할 가능성이 상대적으로 높습니다.