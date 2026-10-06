김민석, 송치용 신임 사회민주당 대표 접견…교섭단체 정수 완화 공감대

▲ 더불어민주당 김민석 대표

김민석 민주당 대표가 오늘 국회에서 사회민주당 송치용 신임 대표를 접견하고 양당의 협력 방안 등을 논의했습니다.김 대표는 송 대표를 만난 자리에서 "사회민주당과 민주당은 과거와 오늘을 만들어 온, 빛의 혁명을 함께 해온 동지"라며 "우리가 만들어 가야 할 사회의 기본적 지향과 이상을 공유하는 동지이기도 하다"라고 말했습니다.김 대표와 송 대표는 접견에서 교섭단체 정수 완화에 공감대를 형성했습니다.김 대표는 "양당이 함께 풀어야 할 정치적 과제 중 대표적인 것이 진보정당들의 교섭단체 정수 완화 문제"라며 "사회민주당을 포함한 여러 진보 정당과 함께 진지하게 성과를 내면서 (문제를) 풀어가겠다"고 밝혔습니다.이에 송 대표는 "사회민주당은 (교섭단체 정수로) 최대 5석을 주장했지만, 현실적으로 가능한 범위에서 빠르게 교섭단체 정상화의 길에 먼저 발을 뗐으면 한다"고 말했습니다.송 대표는 또 "불평등과 불공정의 핵심은 자산 격차로, 이를 줄이려면 다주택 부자들의 볼모가 된 무주택자부터 구출해야 한다"며 "민주당 종합부동산세 감면 조치만 다루는 것 같아 유감스러웠는데 주거 안정에 당력을 집중해 달라"고 요구했습니다.(사진=연합뉴스)