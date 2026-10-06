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배당금 등 실기주과실 451억 원…예탁원, '찾아주기' 캠페인

이태권 기자
작성 2026.10.06 10:27 조회수
배당금 등 실기주과실 451억 원…예탁원, '찾아주기' 캠페인
▲ 한국예탁결제원 2026 실기주과실 찾아주기 캠페인

한국예탁결제원은 이날부터 다음 달 30일까지 8주간 실기주에서 발생한 주식과 대금을 찾아주는 '실기주과실 찾아주기 캠페인'을 실시한다고 오늘(6일) 밝혔습니다.

실기주는 투자자가 증권사에서 실물주권을 인출한 뒤 주주명부상 본인 이름으로 등록하지 않은 주식을 말합니다.

이 과정에서 발생한 배당금과 배당주식, 무상주식 등 실기주과실은 지난달 말 기준 대금 약 451억 원, 주식 약 232만 주에 달합니다.

예탁결제원은 2018년부터 관련 캠페인을 정기적으로 진행해 왔으며, 최근 5년간 실기주주에게 주식 8만 300주와 대금 약 45억 3천만 원을 돌려줬습니다.

올해는 NH투자증권과 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권 등 4개 증권사와 함께 투자자 안내를 강화합니다.

예탁결제원은 각 증권사에 과거 출고된 실기주 관련 정보를 제공하고, 증권사는 해당 투자자에게 조회와 반환청구 방법을 안내할 예정입니다.

투자자는 예탁결제원 홈페이지의 '실기주과실 조회서비스'에서 미지급 과실 여부를 확인할 수 있습니다.
 
(사진=연합뉴스)
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