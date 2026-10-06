[지식의 발견] '지뢰 폭발'에 이 대통령 "불의의 사고"…전인범 전 특전사령관 "굉장히 섭섭하고 서운합니다"

지난달 발생한 비무장지대 지뢰 폭발은 북한군이 군사분계선 이남에 매설한 지뢰가 원인이었다는 군의 최종 조사 결과가 나왔습니다. 이에 따라 군은 이 지역에 매설된 걸로 확인된 북한군 지뢰를 폭파하는 작전에 들어갔습니다. 강신철 국방장관은 이번 지뢰 제거 작전이 "우리 DMZ 역사상 처음 있는 일"이라며 단호한 대응이라고 강조했지만, 그럼에도 지난 2015년 목함지뢰 폭발 때와 비교하면 군이 대응 수위를 조절하고 있다는 분석이 나옵니다. 지난 1일 국군의날 기념사에서 이 대통령이 이번 지뢰 폭발을 '불의의 사고'로 표현한 것과 톤을 맞추고 있다는 겁니다. 이런 상황에 대해 SBS <지식의발견>에 출연한 전인범 전 특전사령관은 "굉장히 섭섭하고 서운하다"고 말했습니다. 전인범 장군의 발언을 영상으로 확인하시죠.



(기획 : 김용태, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 김혜주, 촬영 : 김상윤, CG : 조은솔, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)