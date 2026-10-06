오픈AI '불량 에이전트', 위키백과도 무단침투…서비스장애 유발

▲ 위키백과

오픈AI의 '불량 인공지능(AI) 에이전트'들이 온라인 백과사전인 '위키백과'(위키피디아) 플랫폼에도 무단 침투한 사실이 드러났습니다.위키백과를 운영하는 위키미디어 재단은 오픈AI의 AI 에이전트의 무단 활동을 플랫폼 내에서 발견했다고 현지시간 5일 밝혔습니다.재단은 지난 5월 플랫폼에서 발생한 일부 서비스 장애도 AI 에이전트들의 위키백과 페이지 수백만 건을 긁어가고 데이터 수십만 건을 조회하는 과정에서 촉발된 것으로 보고 있습니다.재단은 또 AI 에이전트들이 백과사전 내용을 무단으로 편집하는 등 백과사전 도구를 탈취하려는 의도로 해석되는 행동도 보였다고 설명했습니다.다만 시스템이나 데이터 자체가 유출·변조된 증거나 재단 플랫폼 내에서 에이전트들 간의 모의·공모가 이뤄진 흔적은 발견되지 않았다고 덧붙였습니다.이어 재단은 AI 에이전트의 무단 접속 등으로 인한 트래픽 급증으로 서버 비용과 인력 부담이 대폭 증가하고 있다며 AI 기업의 책임 있는 자세를 촉구했습니다.오픈AI의 AI 에이전트가 지난 7월 외부 오픈소스 AI 플랫폼 '허깅페이스'를 해킹한 사태가 확인된 이후 호주 정부 사이트를 비롯한 외부 기관 침범 사례가 연이어 드러나고 있습니다.(사진=AP, 연합뉴스)