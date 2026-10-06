여자배구 대표팀, 2027년 월드컵 출전 확정…FIVB 공식 발표

▲ 지난달 22일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 배구 대한민국과 태국의 동메달 결정전. 대한민국 차상현 감독이 작전을 지시하고 있다.

여자 배구 대표팀이 2028 로스앤젤레스 올림픽 출전권이 걸린 2027 국제배구연맹(FIVB) 월드컵(전 세계선수권대회)에 나섭니다.FIVB는 홈페이지를 통해 2027 월드컵 32개 출전팀을 확정해 발표했습니다.한국 대표팀은 지난 2일 기준 세계랭킹(27위)에 위치해 월드컵 무대에 승선했습니다.대표팀은 지난 8월 아시아선수권대회에서 준결승 진출에 실패하면서 상위 3개 팀에 주어지는 월드컵 출전권을 놓쳤지만 세계랭킹으로 막차를 탔습니다.월드컵은 2027년 8월 20일부터 9월 5일까지 미국과 캐나다에서 열리며 LA 올림픽 출전권을 확보하지 못한 팀 중 1∼3위 팀은 LA 올림픽에 직행합니다.32개 팀은 4개 팀씩 8개 조로 나뉘어 조별리그를 치른 뒤 각 조 상위 2개 팀이 16강에 진출해 토너먼트로 최종 순위를 정합니다.구체적인 일정은 올해 안에 결정됩니다.2027 월드컵에는 개최국 미국과 캐나다, 디펜딩챔피언 이탈리아가 출전하고 대륙별 선수권대회를 통해 태국, 중국, 일본(이상 아시아), 이집트, 케냐, 카메룬(이상 아프리카), 튀르키예, 세르비아, 폴란드(이상 유럽), 쿠바, 도미니카 공화국, 푸에르토리코(이상 북중미), 브라질, 아르헨티나, 콜롬비아(이상 남미)가 출전권을 획득했습니다.세계랭킹 출전권을 딴 팀은 한국을 비롯해 네덜란드, 러시아, 독일, 체코, 벨기에, 프랑스, 슬로베니아, 스웨덴, 멕시코, 우크라이나, 그리스, 불가리아, 스위스 등 14개 팀입니다.2027 월드컵은 LA 올림픽의 전초전입니다.LA 올림픽 여자배구는 12개 팀이 출전하며 개최국 미국과 대륙별선수권대회에서 우승한 5개 팀이 출전권을 확보했습니다.나머지 6장 중 3장은 2027 월드컵, 나머지 3장은 내년 FIVB 세계랭킹을 통해 결정됩니다.한편 남자 배구 대표팀은 지난달 아시아선수권대회에서 3위에 올라 일찌감치 2027 월드컵 직행을 확정했습니다.(사진=연합뉴스)