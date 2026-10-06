뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

KT, 정규시즌 우승 확정…5년 만에 한국시리즈 직행

배정훈 기자
작성 2026.10.06 07:41 조회수
PIP 닫기
<앵커>

프로야구 KT가 5년 만에 정규시즌 우승을 차지하며 한국시리즈 직행을 확정했습니다.

배정훈 기자입니다.

<기자>

KT는 1회 힐리어드의 1타점 2루타를 시작으로 장준원의 3점 아치까지 더하며 7점을 뽑아내 기선 제압에 성공했습니다.

6회 장준원의 두 번째 홈런과 7회 안현민의 쐐기 솔로포까지 터진 KT는 선발 로건의 8이닝 무실점 14탈삼진 완벽투를 더해 롯데에 9:0 완승을 거뒀습니다.

홈팬들과 함께 경기장에 남아 2위 삼성의 경기 결과를 지켜본 선수들은 5년 만에 정규시즌 1위가 확정되자 서로를 껴안고 환호했고, 우승을 축하하는 샴페인을 터뜨리며 기쁨을 만끽했습니다.

[이강철/KT 감독 : 올 시즌 시작할 때는 정말, 사실 1위는 생각 안 했는데, 올해 100만 관중을 달성해 주신 저희 팬 여러분의 성원에 힘입어 우승을 한 것 같습니다. 진심으로 감사드립니다.]

---

KIA와 LG의 3·4위 맞대결에서는 김도영의 극적인 홈런에 힘입은 KIA가 사흘 연속 웃었습니다.

4:3으로 뒤진 9회 초 2아웃 1·2루 기회에서 김도영이 LG 고우석의 몸쪽 꽉 찬 직구를 받아쳐 좌측 담장을 넘어가는 역전 3점 아치를 그렸습니다.

극적인 역전 홈런을 쏘아올린 김도영은 시즌 42호포를 기록하며 홈런 단독 선두에 복귀했고, 6:4 승리를 거둔 3위 KIA는 4위 LG와 격차를 1경기로 늘려 준플레이오프 직행 가능성을 키웠습니다.

KIA와 3연전에서 모두 9회에 결승점을 내주고 진 LG는 8연패의 늪에 빠졌고, 5위 두산에게도 2경기 차로 쫓기는 신세가 됐습니다.

프로야구는 올 시즌 누적 관중 1천236만 2천 명을 기록해 1년 만에 시즌 최다 관중 신기록을 다시 썼습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
2026 아시안게임 특집 바로가기
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기

    오늘의 숏뉴스

    오늘의 숏뉴스더 보기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김용태
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지