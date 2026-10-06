타이완 해안가에 트럼프 옆모습 닮은 기암괴석 '화제'

▲ 타이완 관광지에 도널드 트럼프 미국 대통령 얼굴 닮은 형상의 바위 화제

타이완의 한 해안가에 도널드 트럼프 미국 대통령을 닮은 형상의 기암괴석이 화제가 되고 있습니다.3일 타이완 연합조보와 홍콩 성도일보의 보도를 종합하면, 타이완 북부 신베이시 루이팡 지역의 해안도로에서 자리한 한 거대한 바위가 트럼프 대통령의 옆얼굴과 닮은 모습으로 최근 명성을 얻기 시작했습니다.바라보는 각도에 따라 이 기암괴석의 형상은 트럼프 대통령 특유의 헤어스타일과 콧날 등을 연상시킵니다.이 바위는 원래 이름이 없었으나, 네티즌에 의해 구글 지도에 '루이팡 트럼프 바위'라는 명칭으로 등록됐습니다.타이완 북부 동북각 해안가에는 풍화와 파도 침식에 의해 생겨난 수많은 기암괴석이 형성돼 있습니다.실제로 트럼프 바위를 '성지순례'하러 온 이들이 현장 사진을 잇달아 온라인에 게시하면서 이곳은 이른바 '인증샷' 명소로 떠올랐습니다.'트럼프 바위' 관련 게시물이 수십만 건의 조회수를 기록하는 등 화제가 되면서 구글 지도에 등록됐던 해당 지명은 삭제된 것으로 알려졌습니다.(사진=엑스 캡처, 연합뉴스)