550년 된 하와이 용암아치 붕괴…허리케인 강타후 사라져

▲ 하와이 빅아일랜드 호레이 해식 아치
미국 하와이 명물로 꼽혔던 27ｍ 높이의 해식 아치가 바닷속으로 사라졌습니다.
미국 CNN방송은 2일(현지시간) 하와이주(州) 빅아일랜드 남단 화산 국립공원에 있던 호레이 해식 아치가 최근 붕괴했다고 보도했습니다.
이 아치는 550년 전 빅아일랜드 화산에서 흘러내린 용암이 현무암으로 굳어진 뒤 파도에 깎이면서 형성된 것으로, 코끼리 코 내지는 다리를 닮은 모습으로 오랜 시간 관광객에게 사랑받아왔습니다.
정확한 붕괴 시점은 확인되지 않았지만 지난달 23일까지는 존재했다가 27일 밤 사라진 것이 확인됐습니다.
이 시기는 허리케인 '놀로'가 빅아일랜드 남부를 강타하면서 공원이 일시 폐쇄됐던 때입니다.
하와이 화산 국립공원 측은 이 소식을 전하며 "네 (붕괴는) 사실입니다. 호레이 아치여, 편히 잠드소서"라고 슬픔을 표했습니다.
해식 아치 붕괴는 이미 예견된 사태였습니다.
2018년 킬라우에아 화산이 폭발하면서 지진이 일자 호레이 아치 주변 절벽도 손상됐습니다.
이 때문에 국립공원 측은 2020년 기존 아치 전망대를 폐쇄하고 절벽에서 멀리 떨어진 안전한 전망대를 새로 건설했습니다.
또 열대성 폭풍으로 인해 풍랑이 일면서 아치 하단부의 암석이 떨어져 나가는 일도 발생해왔습니다.
국립공원관리청(NPS)은 2021년에도 "이 지형은 아름답지만, 수명이 한정돼 있다"며 "해식 아치는 결국 바다로 무너져 내릴 것이며, 또 다른 아치가 그 자리를 대신하게 될 것"이라고 예상한 바 있습니다.
(사진=하와이 화산 국립공원 SNS 갈무리, 연합뉴스)
댓글