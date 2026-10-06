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"'무극파' 경계해야…사심으로 인사 좌우 안 돼"

강청완 기자
작성 2026.10.06 06:40 조회수
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<앵커>

이재명 대통령이 혹세무민하는 무책임한 극단주의자들을 경계해야 한다는 글을 SNS에 올렸습니다. 검찰개혁을 빙자해서 인사와 수사, 공소까지 좌우하려해서는 안 된다는 글도 올렸습니다.

강청완 기자입니다.

<기자>

이재명 대통령은 SNS에 "좌든 우든 어디서나 무책임한 극단주의를 경계해야 한다"면서 "과격한 주장과 근거없는 선동은 국민과 국가를 위해서가 아니라 개혁성과를 독차지하겠다는 이기심에서 비롯된 경우가 많다"고 꼬집었습니다.

또 "우리 사회에도 혹세무민하는 무책임한 극단주의자, 일명 무극파들의 선동이 유행처럼 번지고 있지만 결국 사필귀정할 것"이라고도 적었습니다.

'과격한 주장'과 '선동'의 내용, 또 '무극파'가 누구인지 구체적 밝히지는 않았지만, 이 대통령은 이어서 검찰개혁 관련 글을 잇따라 올렸습니다.

이 대통령은 검찰개혁은 국민을 위한 것이지 특정 개인들의 정치적 유산을 만들기 위한 게 아니라며 "만의 하나라도 검찰개혁을 빙자해 사심으로 인사와 구체적 수사공소업무까지 좌지우지하려 해서는 안 될 것"이라고 강조했습니다.

검사 출신인 김지용 중대범죄수사청장 후보자 인선에 문제가 없다는 최근 청와대 발표에도 불구하고, 민주당 소속 추미애 경기도지사가 '검찰 개혁이 구부 능선을 넘으려는 때에 도리어 등 뒤에서 총알이 날아왔다'고 밝히는 등 여권 내 검찰개혁 강경파의 반발이 이어지자, 이 대통령이 직접 지지층 설득과 여론전에 나선 것으로 풀이됩니다.

(영상취재 : 하 륭, 디자인 : 장성범)
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