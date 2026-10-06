인공수로 머무는 '부캉이'…누적 방문 100만 명

<앵커>



부산 북항 친수공원에 머무르고 있는 상어 '부캉이'를 보기 위해 이번 연휴에도 많은 사람들이 몰렸습니다. 지금까지 공원을 찾은 방문객만 100만 명을 넘어섰습니다.



노유진 기자입니다.



<기자>



상어 '부캉이'가 모습을 드러내자 환호성이 터져 나옵니다.



친수공원은 부캉이를 보려는 사람들로 가득 찼습니다.



지금까지 부캉이를 보기 위해 공원을 방문한 사람이 100만 명이 넘습니다.



[방수민/관람객 : 저희가 부캉이만 보기 위해서 대구에서 여기까지 왔기 때문에 기대가 많이 됩니다.]



상어 꼬리 쪽에 물을 쏘면서 외해로 내보내려 했던 1차 구조 시도와, 그물을 이용해 밀어내려던 2차 시도 모두 실패로 돌아가면서 부캉이는 좀 더 수로에 머물 것으로 보입니다.



부산시 등 관계 기관은 존재 이유가 없어진 대형 그물도 거둬들였습니다.



부캉이가 스트레스를 받지 않도록 당분간 지켜보겠다는 입장입니다.



[김기동 과장/부산시 공원여가정책과 공원계획팀 : 부캉이 상태를 국립수산과학원하고 계속 모니터링을 하고 있을 것이고, 그다음에 상황이 좀 이상징후라든지 이런 게 나타나게 되면 대책을 수립해야.]



국립수산과학원 등은 부캉이의 성별을 포함해 그동안 부캉이를 조사한 결과를 발표하고, 추가적인 대책을 논의하기로 했습니다.



(영상취재 : 오원석 KNN, 영상편집 : 김종미)